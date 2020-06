Antwerpse kathedraal heropent voor maximaal honderd bezoekers tegelijkertijd BJS/BLG

08 juni 2020

13u13 0 Antwerpen In Antwerpen heeft maandagmiddag ook de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal weer de deuren geopend na de lockdown van de voorbije maanden. Zowel tijdens erediensten als daarbuiten zullen er maximaal honderd bezoekers tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mogen zijn. De openingsuren worden ook beperkt en de cafetaria en shop openen voorlopig nog niet.

Een stormloop van toeristen verwacht de kathedraal de komende dagen nog niet. “Er zijn momenteel nauwelijks toeristen in het land en bovendien zijn twee grote stukken van Rubens momenteel afgedekt wegens werken in het gebouw”, zegt pastoor Bart Paepen. “Maar we willen al een antwoord bieden op de mensen die een eredienst willen volgen of de nood voelen aan een gebed. Het bezoek is in deze eerste fase ook tijdelijk gratis.” De kathedraal zal van maandag tot zaterdag telkens van 12 tot 15 uur open zijn en op zondag van 14 tot 17 uur. Erediensten zijn er van maandag tot zaterdag dagelijks om 16 uur en op zondag om 10 en 12 uur.

Corona, het kunstwerk

De kathedraal staat tijdens de heropeningsfase ook stil bij de coronacrisis. Zo kocht de kathedraal vorig jaar toevallig een kunstwerk met de titel “Corona”, van de hand van Javier Pérez. Het gaat om een doornenkroon uit muranoglas, geplaatst op een kussen en gedragen door een fragiele constructie. “Het staat zeker in deze tijden niet alleen symbool voor het lijden van Christus, maar ook voor de kwetsbaarheid van de mens en de opstanding door het lijden heen”, zegt Paepen.

Op de website van de kathedraal staat intussen ook een filmpje over het kunstwerk, met een nieuwe compositie van kapelmeester Sebastiaan van Steenberge die zoals vele andere artiesten de voorbije weken het lied “We zullen doorgaan” van Ramses Shaffy een eigen interpretatie gaf naar aanleiding van de coronacrisis.