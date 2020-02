Antwerpse juwelier smelt goud van 400 inbraken door Albanese bende Patrick Lefelon

13 februari 2020

16u20 0 Antwerpen De 61-jarige juwelier Nuzgar M. uit Antwerpen is gearresteerd, omdat hij systematisch de buit van een Albanese inbrekersbende opkocht. Kilo’s gestolen juwelen werden in zijn atelier gesmolten. De Albanezen kregen cash geld in ruil, à rato van 43.000 euro per kilo zuiver goud. De bende wordt verdacht van 400 inbraken in Frankrijk.

Het Franse onderzoek startte in maart vorig jaar toen de gendarmerie ineens een opstoot aan inbraken in de Parijse stadsregio opmerkte. De inbrekers sloegen altijd bij valavond toe en namen alleen juwelen en cash geld mee. Alle andere waardevolle spullen zoals computers of andere elektronica interesseerden hen niet.

Al snel kwam een Albanese vijftiger in beeld die eerder voor gelijkaardige inbraken was opgepakt. Vorige week dinsdag ging de gendarmerie dan tot de actie over. De Antwerpse federale gerechtelijke politie ondersteunde de actie met enkele huiszoekingen in de buurt van het Centraal Station.

Drie koeriers onderschept

Aan juwelenwinkel ‘Michel’ in de Pelikaanstraat werden drie koeriers onderschept. Zij hadden een halve kilo gouden juwelen bij, ter waarde van 20.000 euro. Ook de 61-jarige juwelier werd opgepakt. In zijn atelier trof de politie twee illegale werknemers aan.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De juwelier en één van de koeriers zijn aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout en wachten op hun overlevering aan Frankrijk. “

In juni 2019 rolde de Franse politie van Clermont-Ferrand een andere bende op die inbraken pleegde in de Auvergne. Ook die bende zakte geregeld naar het Antwerpse diamantkwartier af om hier bij twee goudhandelaars hun buit te laten smelten.