Antwerpse journaliste Marie Monsieur exposeert voor Dokters van de Wereld na intense reis door Madagaskar ADA

27 augustus 2019

14u25 0 Antwerpen In Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar, liep journaliste en fotografe Marie Monsieur een week mee naast artsen van de ngo Dokters van de Wereld terwijl zij gratis mensen met hazenlippen, brandwonden en tumoren opereerden. Operaties die de locals zelf nooit zouden kunnen betalen, maar die wel gelijkstaan aan een volledig nieuw leven. Marie nam de vele indrukken in haar op maar legde ook alles vast met haar fototoestel. Dat resultaat is vanaf zaterdag te bewonderen in een tentoonstelling bij DE BORGHT & Stassart11 in Mechelen.

Het was voor Marie een absolute openbaring om te zien hoe de chirurgen, anesthesisten en verplegers zich vol overgave inzetten om zoveel mensen te helpen. “En nog meer ontroerend was de dankbare blik van alle patiënten op de operatietafel die dankzij de medische hulp zowel fysiek als mentaal geholpen worden, en zich eindelijk goed in hun vel voelen. Vandaar ook de naam van de expo ‘Misaotra’ wat dankjewel betekent in het Malagasi”, vertelt ze.

Nog nooit heeft een reis zo’n impact op haar gehad. Omdat ze zo onder de indruk was van het leed dat ze gezien had, en tegelijkertijd ook van de emotionele schoonheid die er gecreëerd werd dankzij het werk van het medische personeel en de dankbare patiënten, besloot ze om er een eigen project aan te koppelen. “De situatie daar heeft me wakker geschud. Met mijn camera heb ik intieme beelden kunnen maken die een ontroerend verhaal weergeven. Met deze tentoonstelling hoop ik het verhaal nog meer naar buiten te brengen. Uit dankbaarheid voor al hetgeen ik al heb mogen meemaken en om op mijn beurt een verschil te maken”, aldus Marie.

Marie selecteerde zeventien foto’s die voor haar iconisch zijn en het verhaal weergeven zoals zij het ervaren heeft. Ze wilde een mix van beelden zodat het verhaal ook non-verbaal duidelijk zou zijn: de dokters en verpleegsters aan het werk, intieme portretten van patiënten en een ruimer beeld van de hoofdstad Antananarivo. De stijl van haar foto’s omschrijft ze als ‘documentairefotografie’. “Ik wilde intieme, kwetsbare beelden maken die tonen hoe dicht ik die week bij de mensen stond. Beelden zonder franjes, allemaal natuurlijk licht of het tl licht van in de operatiekamers. Zo vind ik foto’s het mooist. Zelfs als dat betekent dat er dan ruis op je beelden komt in moeilijke lichtomstandigheden.”

De opbrengst van de expo van Marie gaat integraal naar Dokters van de Wereld. Kunstliefhebbers en mensen met een warm hart kunnen het project op drie manieren steunen. Eerst en vooral door een werk te kopen, ten tweede door een postkaartpakket te kopen en ten derde kan je de expo ook sponsoren door voor een lunch voor het goede doel bij Stassart11 te opteren waarbij je vijf euro extra betaalt op de eindrekening. Het ingezamelde bedrag wordt doorgestort naar Dokters van de Wereld voor hun projecten wereldwijd en in eigen land.

De expo ‘Misaotra’ loopt van 31 augustus tot 26 oktober 2019 bij DE BORGHT & Stassart11 in de Goswin De Stassartstraat 11, in Mechelen. Voor de klanten is er een privé parking die bereikbaar is via de grote poort in de Schoutetstraat. DE BORGHT is alle dagen open van 9.00u tot 18.00u behalve op zondag.