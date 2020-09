Antwerpse jeugdfilmorganisatie JEF start met Toekomstmakers, een reizende filmstudio met onder anderen Anuna De Wever en Chrostin Annelin Marien

12u17 0 Antwerpen De Antwerpse jeugdfilmorganisatie JEF strijkt binnenkort neer in scholen met hun project Toekomstmakers. Met dit educatief traject willen ze kinderen hun eigen toekomst laten vormgeven door middel van workshops en een mobiele filmstudio. Via een onlineplatform krijgen ze bovendien advies van Anuna De Wever, Chrostin, Jelle Mels, Caroline Vrijens, Mo Bakker en Bebel Tshiani Baloji.

JEF start dit schooljaar met het project Toekomstmakers. Leerlingen uit het 5de en het 6de leerjaar kunnen bedenken wat ze willen veranderen in de wereld en krijgen in de context van het project de nodige handvaten. “Dit project stoomt de volwassenen van morgen klaar om hun eigen toekomst te bepalen. Ik geloof dat de jonge generatie daar niet alleen nood aan heeft, maar dat ook al lang vraagt. Ze staan aan onze deur te kloppen om binnen te mogen en mee aan tafel te schuiven. Wij willen hen die stem geven, leren gebruiken en een breder maatschappelijk kader meegeven”, aldus Nina Van Belle, projectcoördinator Toekomstmakers.

Filmstudio

Aan de hand van een onlineleerplatform krijgen de leerlingen verschillende lessen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, filmwijsheid, fake news, propaganda en nog zoveel meer. Mo Bakker en Bebel Tshiani Baloji (hoofdrolspelers in de succesvolle jeugdfilm Binti) gidsen hen erdoor, op kindermaat. Het platform bevat ook tutorials, filmpjes en opdrachten van milieuactivist Anuna De Wever, illustrator Chrostin, Karrewiet-reporter Jelle Mels en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

Daarnaast komt JEF naar de school met een mobiele filmstudio. Tijdens een workshop van één dag met een filmmaker als begeleider gieten de leerlingen hun boodschap in een eigen toekomstmaker-filmpje. De deelnemende leerkrachten volgen in diezelfde week een vorming over filmwijs werken in de klas. In elke school zal er een toonmoment voor de ouders zijn op het einde van de week.