Antwerpse Irakezen protesteren op Groenplaats tegen geweld in thuisland Jan Aelberts

03 november 2019

15u21 3 Antwerpen Een kleine honderd Antwerpse Irakezen zijn vanmiddag samengekomen op de Groenplaats in Antwerpen. Ze protesteren er tegen het geweld in Irak.

Vanop de kiosk - gehuld in slogans en Irakese vlaggen - op het plein werden de aanwezigen toegesproken. De protesten in Irak begonnen op 1 oktober. De demonstranten daar zijn boos over de vermoedelijke corruptie binnen de regering, de hoge werkloosheid in het land en het gebrek aan basisvoorzieningen. Al snel grepen de veiligheidstroepen in Irak hard in. De Antwerpse betogers willen hun landgenoten een hart onder de riem steken en zich uitspreken tegen het geweld.

Het protest, dat rustig verloopt, begon vanmiddag om 15 uur en zou nog duren tot 17 uur.

Meer over Irak