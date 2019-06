Antwerpse influencer met 104.000 volgers zet hoofddoek af; reacties niet mild: “Je laat ons vallen” Jan Aelberts

12 juni 2019

18u38 10 Antwerpen In 2015 was ze nog het eerste model met hoofddoek op de cover van het magazine Flair. Nu gooit Sarah Dimani de hoofddoek af met een post op Instagram. “Niet makkelijk, maar het voelt juist op dit moment in mijn leven”, schrijft de influencer en gezicht van modest fashion - bescheiden, religieus geïnspireerde mode. Veel van haar 104.000 volgers zijn teleurgesteld. Vooral voor sommige jonge moslima’s komt de beslissing hard aan. “Dit doet pijn.”

“‘Nog een hijabi die haar hoofddoek niet meer draagt’ zal je denken als je mijn laatste post leest”, schrijft Dimani. “Ja, ik heb besloten mijn hoofddoek af te zetten. Geen gemakkelijke beslissing, maar het voelt juist op dit moment in mijn leven. Door deze beslissing ben ik niet minder moslim. Ook mijn strijd voor recht, gelijkheid en diversiteit staak ik niet. Ik heb mijn hoofddoek zeven jaar lang met trots gedragen. Hopelijk blijven jullie bij me.”

‘Uw leven, uw graf’

Veel van Dimani’s followers reageren positief. “Ik geloof oprecht dat wij véél meer zijn dan enkel een hoofddoek”, klinkt het meer dan eens. Maar onder de tienduizenden jonge moslima’s die ze inspireert is er ook veel teleurstelling. “Wanneer je zou denken dat de ramadan je dichterbij Allah zou brengen. Not. Moge Allah je leiden. Jammer”, klinkt het bij één van die followers. “We dienen Allah te gehoorzamen, maar we zijn mensen en zondigen allemaal.” Nog iemand zegt: “In alle eerlijkheid vind ik dit een ongepaste topic als moslima. Je legt verantwoording af bij Allah, niet bij je volgers. Het is uw leven, uw graf.”

Dimani is één van dé Vlaamse gezichten van wat modest fashion heet: bescheiden mode, religieus geïnspireerd zonder dat ook echt te moeten zijn, bedekter vaak dan wat we doorgaans op de catwalk zien. Ook daar krijgt ze nu kritiek op. “Je bouwt een goed draaiende account op”, zegt één van haar followers, “met een welbepaalde groep meiden die naar je opkijken als hijabi en dan plots uit het niets laat je ons vallen. Voor mij komt dat best hard aan. Alles is tussen jou en Allah en dat respecteer ik. Maar ik vind het echt heel jammer.”

Tussen jou en Allah

Nora Gharib, de Antwerpse actrice, bekend om haar glansrol als Badia in Patser, steunt de beslissing van Dimani. “Wie zegt dat andere meisjes nu misschien ook hun hoofddoek zullen afzetten, moet beseffen dat deze meisjes dat nog altijd zelf beslissen”, post de actrice. “Het is gemakkelijk om een influencer met de vinger te wijzen. En of je een hoofddoek draagt of niet, het betekent niet dat je daarom een ander mens bent. Dit is tussen jou en Allah, Sarah.”

Dimani wil voorlopig zelf niet reageren. Haar beslissing is te persoonlijk om er op in te gaan.

Wie zelf wil getuigen over haar ervaringen na het afzetten van de hoofddoek, kan ons contacteren op jan.aelberts@persgroep.net.