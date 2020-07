Antwerpse huisartsenkringen en spoedartsen roepen op tot vrijwillige lockdown in Antwerpen: “We zitten weer in situatie van maart toen virus hevig woedde” ADA

24 juli 2020

19u08 0 Antwerpen De Antwerpse huisartsenkringen en spoedartsen roepen de Antwerpenaren op om vrijwillig in lockdown te gaan. Volgens de artsen is dat nodig om de situatie in Antwerpen niet verder te laten escaleren. “Wie vandaag naar Antwerpen op vakantie komt, zou verplicht twee weken in quarantaine moeten gaan. Dat is de realiteit.”

De vier voorzitters van de Antwerpse huisartsenkringen en de spoedartsen vragen de Antwerpse bevolking om vrijwillig in lockdown te gaan. Dat betekent geen onnodige verplaatsingen te doen, sociale contacten beperken tot twee personen en vooral in uw kot te blijven. Alleen zo kan de situatie in Antwerpen opnieuw gestabiliseerd worden, klinkt het.

“Wij begrijpen dat mensen nood hebben aan sociale contacten, zeker na die vreselijke lockdown van een aantal weken geleden maar de realiteit in Antwerpen is dat als we naar de absolute cijfers kijken we opnieuw op het niveau zitten van maart toen het virus hevig woedde”, vertelt dokter Maaike Van Overloop. “Moest je vandaag naar Antwerpen op reis gaan, dan zou je verplicht twee weken in quarantaine moeten gaan. Zo erg is de situatie op dit moment.”

Als huisarts sta je dichter bij de bevolking dan een expert of minister. Wij hopen dat onze oproep tot vrijwillige lockdown gevolgd wordt en dat mensen hun burgerzin aangewakkerd wordt Maaike Van Overloop

Het aantal besmettingen in Antwerpen en districten stijgt dag na dag. “Het gaat over Antwerpse wijken die enorm hard getroffen zijn en nagenoeg alle Antwerpse districten. Bovendien is de druk op de huisartsenpraktijken amper vol te houden. Daarom vragen wij nadrukkelijk; mijd kermissen, markten, ga niet sporten op pleintjes en ook huwelijksfeesten zien we liever niet gebeuren”, aldus Van Overloop.

Stoppen met bellen

De huisartsen en spoedartsen hopen met hun oproep de bevolking aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen. “Als huisarts sta je dichter bij de bevolking dan een expert of minister. Wij hopen dat onze oproep tot vrijwillige lockdown gevolgd wordt en dat mensen hun burgerzin aangewakkerd wordt. Antwerpen kleurt bloedrood en we moeten er nu voor zorgen dat we de curve opnieuw kunnen afvlakken.”

De artsen vragen ook niet langer te bellen naar de huisartsen en spoeddiensten voor informatieve vragen over het virus. “Wie vragen heeft kan zich wenden tot de website www.info-coronavirus.be. Bellen naar huisartsen of spoeddiensten heeft geen zin want zij kunnen de vele oproepen nu al amper aan. Hou die lijnen vrij voor mensen die symptomen hebben.”

Lees ook:

ONZE OPINIE. Als er in de grootste broeihaard een marktkraam voor de coronapost blijkt te staan, zijn we nog niet klaar voor de tweede golf