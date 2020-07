Antwerpse huisartsen slaan alarm: “Dit gaat de verkeerde kant uit” KVE HAA

22 juli 2020

21u10

Bron: VTM NIEUWS 0 Antwerpen Het aantal besmettingen met Covid-19 blijft weer toenemen. Ook de Antwerpse huisartsen merken dat het drukker wordt. Ze roepen iedereen op om de maatregelen te volgen. “Dit gaat de verkeerde kant op,” trekt huisdokter Sonja Castermans aan de alarmbel in VTM NIEUWS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De laatste week zijn er in Antwerpen alleen al meer dan 300 bevestigde coronagevallen geregistreerd. Het doet de huisartsen terugdenken aan de beginperiode van corona. De laatste twee weken is het veel drukker dan normaal.

“Ook nu merken we dat de telefoon ‘s ochtends roodgloeiend staat van mensen met symptomen, van mensen die hoesten. Een paar weken geleden was dat absoluut niet het geval”, getuigt huisarts Sonja Castermans - die een praktijk heeft in de Seefhoek - aan VTM NIEUWS. “Vanavond test ik zelf 18 personen”, legt Castermans uit. Om het kwartier heeft er hier iemand een afspraak om getest te worden.



In multiculturele wijken is het moeilijk om mensen te sensibiliseren. Toch is het hoog tijd dat iedereen de maatregelen opvolgt, klinkt het. “Ik denk dat het tijd wordt dat we allemaal gaan leren en beseffen dat we het mondmasker toch beter altijd op zak hebben”, zegt Castermans. “Om verdere verspreiding verder in te dijken, want anders gaan we een najaar en een winter in, waar we nog met veel problemen gaan geconfronteerd worden.”

Lees ook:

REPORTAGE. Antwerpen toont begrip voor extra maatregelen om coronagolf te stoppen: “De gegevens van mijn klanten bijhouden? Een kleine moeite” (+)

Zo ziet het najaar eruit volgens experts: “Hoe de herfst zal verlopen, hangt volledig af van wat we deze week doen” (+)