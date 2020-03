Gesponsorde inhoud Antwerpse hotelmarkt in volle expansie Aangeboden door Triple Living De commerciële redactie

25 maart 2020

08u49 0 Antwerpen Met 4,6 miljoen hotelgasten kent de Antwerpse hotelsector een ongeziene groei. En het aantal toeristen in Antwerpen blijft jaar na jaar toenemen. Vorig jaar alleen al boekten de hoteluitbaters 10,5% overnachtingen méér dan het jaar voordien. En dat is ook voor de kleine investeerder goed nieuws.

Door het ongeziene aantal toeristen is de nood aan extra hotelkamers in Antwerpen groot. Dat hebben ook ontwikkelaars als Triple Living goed begrepen. Binnenkort levert de bouwheer Designhotel Eilandje op aan de hippe wijk het Eilandje, waar momenteel slechts 6 van de 71 Antwerpse hotels gevestigd zijn. Daarmee haakt de projectontwikkelaar ook in op een bijzonder financieringsmodel dat de laatste jaren steeds meer in trek is bij private investeerders, waarbij particulieren hotelkamers aankopen in volle eigendom en een uitbater zorgt voor het beheer. Projectverantwoordelijke Kris Langbeen, beantwoordt enkele vragen.

Is er ruimte voor extra hotels in Antwerpen?

“Uit onze marktstudie blijkt duidelijk dat er zeker nog ruimte is voor nieuwe projecten, vooral aan de kant van het Eilandje, waar het huidige hotelbestand opvallend kleiner is dan elders in Antwerpen. Toch is het Eilandje een van de populairste trekpleisters van de stad, dankzij het MAS, het Red Star Line Museum en het Willemdok met de vele restaurants en bars. De wijk werd zelfs getipt in The Independent. De groeimarge is er dus zeker, temeer daar het hoteltoerisme in Antwerpen de laatste jaren een enorme boost heeft gekregen en alle trendprojecties uitwijzen dat deze tendens zich ook in de komende jaren nog zal verderzetten.”

Waarom investeert een projectontwikkelaar als Triple Living in de bouw van een hotel?

“We zijn steeds op zoek naar diversificatie van onze portefeuille en naar nieuwe opportuniteiten voor onze klanten. Wij niet alleen trouwens: hotelketens bieden zelf steeds vaker investeringsformules aan en ook andere vastgoedspelers richten hun pijlen alsmaar meer op de hotelmarkt. Hotels zijn interessant voor een ontwikkelaar omdat je als bouwheer eigenlijk een leasingovereenkomst aangaat met een hoteluitbater die naast een deel van de constructiekosten, ook alle praktische zaken zoals verhuur en beheer op zich neemt. Dat laatste is ook een zeer grote troef voor de particuliere vastgoedinvesteerder.”

Wat is voor een investeerder in hotelkamers het verschil met pakweg een tweede verblijf?

“De aankoopkost ligt over het algemeen een stuk lager bij hotelkamers, en het rendement daardoor ook hoger. Bovendien is het risico voor de particuliere investeerder nihil, dankzij de langlopende contracten met het hotelconcern, Prizeotel in ons geval. Daardoor kunnen vastgoedinvesteerders rekenen op een verzekerde huuropbrengst van 25 jaar, wat toch een zeer comfortabel vooruitzicht is. Het hele systeem huurder-verhuurder is ook anders. De hotels werken met zeer korte verhuurperiodes, maar bieden wel gegarandeerde en vaste huurinkomsten, of de kamer nu geboekt is of niet. Anders zou het risico uiteraard te groot worden. En met de opbrengsten kunnen eigenaars op reis gaan naar waar ze maar willen.”

Stel dat iemand zijn hotelkamer wil verkopen, hoe gaat dat dan in zijn werk?

“Eigenlijk volgens hetzelfde principe als bij elk ander particulier pand. Eigenaars kunnen hun hotelkamers gewoon opnieuw op de markt zetten en verkopen als de tijd daar is. Dat kan natuurlijk alleen maar omdat de projectontwikkelaar de kamers in volle eigendom aanbiedt. Daardoor kreeg de verkoop van hotelkamers vroeger een beetje een slechte bijsmaak. Zonde, want mits naleving van een aantal voorwaarden, kunnen investeerders in hotelkamers een zeer mooi en veilig rendement krijgen.”

Over welke voorwaarden heeft u het dan? Wat zijn de aandachtspunten bij een aankoop van hotelkamers?

“In de eerste plaats moet een koper zeker zijn dat hij zijn hotelkamer aankoopt in volle eigendom. Mét het bijhorend grondaandeel, dus. Dat heeft een bijkomend fiscaal voordeel: wie volledig eigenaar is, kan genieten van een stelsel waarbij hij het btw-bedrag op de aankoop achteraf volledig kan recupereren. Daarnaast is het belangrijk dat een koper vaste huuropbrengsten krijgt, ongeacht de bezettingsgraad van de kamer en dat hij navraagt of die ook geïndexeerd zijn, zodat inflatie geen vat krijgt op het rendement. Ten slotte is de keuze voor de locatie en de hotelpartner cruciaal. Eigenaars doen er goed aan te kiezen voor een project dat een langetermijncontract afsluit met een gereputeerde en financieel gezonde hotelgroep.”

Is investeren in een hotel iets voor jou?

Heb je interesse in de aankoop van hotelvastgoed of wil je graag meer informatie over investeren in het Designhotel Eilandje? Dan kan je hier terecht. Je kan ook contact opnemen via 03/336.00.00.

Inzetstuk

Antwerpse hotelsector bloeit als nooit tevoren

• 4,6 miljoen hotelgasten (cijfers 2018)

• 2.131.877 overnachtingen (cijfers 2018)

• stijging van 10,5% verblijfstoeristen in één jaar tijd (2018 versus 2017)

(bronnen: Antwerpen in cijfers - Visitantwerpen.be)