Antwerpse horeca doet smeekbede naar overheid: “Geef ons perspectief of 25 procent van de café en restaurants gaan nooit meer open” David Acke

23 mei 2020

14u29 68 Antwerpen “Geef ons op zijn minst perspectief zodat we weten waar we aan toe zijn.” Dat is de noodkreet die een aantal horeca uitbaters slaken richting de overheid in Brussel. Voor heel wat restaurant- en caféhouders zit het water hen aan de lippen en toch blijft het oorverdovend stil in Brussel. “Kinderen mogen naar school, tweedeverblijvers mogen terug naar hun vakantiewoning aan zee maar wij worden gewoon vergeten”, klinkt het.

3 juni is een dag die bij alle horeca uitbaters met stip staat aangeduid in hun agenda. Dan zou de Nationale veiligheidsraad beslissen of de coronamaatregelen in de horeca versoepeld worden of niet. Tot die tijd is het bang afwachten en vooral centen tellen bij de restaurant- en caféhouders die blijven trappelen in de hoop niet te verdrinken in de schuldenberg.

Daarom hebben een aantal ondernemers van het Antwerpse Zuid een gezamenlijke noodkreet gelanceerd richting de politici in Brussel. Hun vraag - smeekbede - is duidelijk: “geef ons perspectieven of 25 procent van de zaken zal nooit meer open gaan.” Op Facebook maakten ze de groep ‘OPEN ONZE Horeca NU!’. De groep heeft ondertussen al een kleine 100.000 mensen bereikt en wordt gretig gedeeld op sociale media. “Een alternatieve petitie, zeg maar”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Oorverdovend stil

Johan Tisson is actief in de Antwerpse horeca en één van de initiatiefnemers van de actie. Hij hoort elke dag tientallen verhalen van collega’s en vrienden die vrezen het einde van deze coronacrisis niet te halen. “De actie is ontstaan vanuit een zekere verontwaardiging bij het horen dat steeds meer kinderen naar school mogen en dat nu ook tweedeverblijvers richting hun vakantiehuis mogen trekken. Maar over de horeca wordt in alle talen gezwegen. Wij voelen ons vergeten en dat terwijl je elke dag verhalen leest en hoort van ondernemers die de handdoek moeten gooien. Ik vrees dat er zonder perspectief 25 procent van de horecazaken gewoon niet meer zullen openen.”

De overheid kwam de horeca tegemoet met hinderpremies en ook de stad Antwerpen maakte 50 miljoen euro vrij om de economie een boost te geven maar dat brengt volgens Johan geen soelaas. “Wij zijn heel dankbaar dat die hinderpremie er is maar dat is vaak net voldoende om de huur te betalen. Andere kosten moeten betaald worden met het spaargeld en dat smelt als sneeuw voor de zon.”

Perspectief

De Antwerpse horeca hoopt dan ook snel op duidelijkheid vanuit Brussel. “Geef ons perspectief. Zeg ons waar we voor staan zodat we op zijn mist weten of het nog nuttig is dat we trachten te overleven of dat we gewoon beter ermee stoppen. Wij zijn klaar om opnieuw de mensen te ontvangen en dat volgens de strikte veiligheidsregels als social distancing. Wij zijn flexibel en sterk genoeg om dit door te komen. Laat ons opnieuw ons werk doen dat we zo enorm graag doen.”