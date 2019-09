Antwerpse hondenbrigade breidt uit: 7 nieuwe politiehonden op komst BJS

02 september 2019

14u52 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van zeven nieuwe politiehonden. Bedoeling is om de aankoop dit jaar af te ronden.

Het hondenteam van de Antwerpse politie telt op dit moment vier honden: een explosievenhond, twee drugshonden en een patrouillehond. “Er is ook een drugshond in opleiding, die een van de twee huidige drugshonden zal opvolgen. De twee huidige drugshonden naderen immers stilaan hun pensioenleeftijd”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

De politie hoopt de aankoop van de zeven nieuwe honden, die zullen worden opgeleid tot patrouille- of explosievenhond, nog dit jaar af te ronden. “We doen hiermee een inhaalbeweging ”, legt Migom uit. “Het hondenteam is al enkele jaren niet op volle sterkte (door interne strubbelingen werden leden overgeplaatst, red.). Daarom willen we de komende jaren opnieuw groeien tot zes patrouillehonden en een tweede explosievenhond opleiden.”

Op het kostenplaatje heeft de politie voorlopig geen zicht. “De prijs kunnen we nog niet bepalen, omdat dat van dier tot dier zal afhangen”, besluit Migom.

Meer over Willem Migom