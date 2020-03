Antwerpse hof van beroep brengt 20 mondmaskers naar UZA Jan Aelberts

16 maart 2020

16u24 0 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep geeft gehoor aan de oproep van viroloog Marc Van Ranst en heeft maandagochtend 20 mondmaskers naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht.

Het was persgriffier Tom Hoorens die de mondmaskers vanochtend richting UZA reed. “Wij hadden nog een aantal maskers in voorraad wegens schimmeldossiers”, zegt Hoorens. Toen er een tijd geleden beschimmelde dossiers in de archieven lagen, werd er een mondmasker gedragen door de griffiers. De overschot daarvan, twintig, werden afgeleverd aan het universitair ziekenhuis. Met die kleine geste wil het hof van beroep het goede voorbeeld geven. Eerder had viroloog Marc Van Ranst opgeroepen overschotten mondmaskers af te geven aan de ziekenhuizen.

Net de maskers van het #hofvanberoep gaan brengen naar het @UZAnieuws! Wij hadden nog een aantal maskers in voorraad wegens schimmeldossiers. Mss zijn er nog rechtbanken? pic.twitter.com/U0wijRZ2wG Tom Hoorens(@ TomHoorens) link