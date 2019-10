Antwerpse haventrafiek stijgt nog licht met 1 procent, vooral containeroverslag blijft sterk scoren PhT

16 oktober 2019

22u18 0 Antwerpen De goederenoverslag in de Antwerpse haven is de eerste negen maanden van het jaar met 1,1 procent gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf in het magazine Flows. De lichte stijging is geheel te danken aan sterke scores voor de containertrafiek en droge bulk (kolen). Het conventioneel stukgoed kreeg een klap van 13 procent.

De vertraging van de wereldeconomie lijkt nog niet veel effect te hebben op de containertrafiek. Die is van januari tot september met 6,4 procent gestegen. Een vervijfvoudiging van de kolenoverslag – een gevolg van lage waterstanden op de Rijn en het aanleggen van voorraden omdat handelaars hogere prijzen verwachten – zorgt voor een stijging van bijna 10 procent voor droge bulk.

Minder fijn nieuws komt er van het conventioneel stukgoed zoals staal. Dat zakt met 13 procent. Enkel de afvoer naar Mexico en Turkije groeide nog. Het vloeibaar massagoed kromp met 6 procent, voornamelijk door teruglopende trafieken van aardoliederivaten. Positieve scores waren er wel voor de overslag van ruwe aardolie en chemicaliën.

Topman Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf is tevreden. “De onzekerheid in de wereldhandel heeft nog geen impact op onze containertrafiek. Die blijft groeien, zodat onze wereldwijde toppositie versterkt. We blijven daarbij werk maken van meer goederentransport naar het hinterland via het spoor en de binnenvaart.”