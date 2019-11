Antwerpse havengemeenschap komt met vervolgplan in strijd tegen plastic korrels Jan Aelberts

06 november 2019

19u17 0 Antwerpen Met een nieuw actieplan willen producenten, logistieke bedrijven en transporteurs in de Antwerpse haven voorkomen dat er nog plastic pellets - korreltjes die de grondstof vormen voor allerlei kunststofproducten - in de Schelde of de natuur terechtkomen. Het plan is een vervolg op het Operation Clean Sweep-programma dat in 2017 opgestart werd.

Twee jaar geleden engageerden Alfaport Voka, essenscia, Havenbedrijf Antwerpen, PlasticsEurope en Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zich in het Operation Clean Sweep programma. Ze beloofden om acties te ondernemen die moeten vermijden dat plastic pellets in het milieu terechtkomen.

Volgens de deelnemers zijn sindsdien al heel wat initiatieven opgestart. “Bedrijven hebben geïnvesteerd in speciale rioolroosters, afvoerputten, zeef- en afzuiginstallaties en er zijn interne procedures uitgewerkt met specifieke opleidingsprogramma’s voor medewerkers. De betrokken organisaties financieren ook opruimacties en een wekelijkse monitoring op een aantal geselecteerde hotspots in de haven.”

Met een nieuw actieplan willen ze nu een versnelling hoger schakelen. “We spelen een voortrekkersrol in Europa, maar ondanks de vele inspanningen van de voorbije twee jaar hebben we ons streefdoel van zero pellet loss nog niet bereikt”, geeft Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder bij chemiekoepel essenscia, toe. “We nemen deze problematiek zeer ernstig. Met dit actieplan, waaraan maanden intensief is gewerkt, nemen we opnieuw het voortouw en tonen bedrijven hun bereidwilligheid om hier voluit aan mee te werken.”

Volgens Eric Quenet, directeur West Region van PlasticsEurope, gaat het om een complexe opdracht. “De situatie kan op een bepaalde bedrijfssite onder controle zijn, maar bij elke stap in het logistieke proces is er een risico op het verlies van plastic pellets. Intensieve samenwerking tussen de industrie, logistieke dienstverleners en de transportsector is dus de sleutel tot succes.”

Zondag organiseerden actiegroepen nog een ‘plastickeuteljacht’ langs de Schelde om aandacht te vragen voor de schadelijke gevolgen die de kleine korrels hebben op het milieu