Antwerpse havenarbeiders dreigen zonder beschermende handgels te vallen

27 maart 2020

Antwerpen Bij de havenarbeiders in Antwerpen groeit de ongerustheid over een schaarste aan beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Dat schrijft transportmagazine Flows vrijdag en wordt bevestigd door werkgeversorganisatie CEPA. Vooral voor handgels dreigt een acuut tekort.

Volgens Yann Pauwels van CEPA hadden bedrijven in de Antwerpse haven zich op voorhand voorzien van beschermingsmiddelen, maar naarmate de coronacrisis aansleept dreigen ze door hun voorraden te geraken. “De belangrijkste maatregelen zijn social distancing en handhygiëne”, zegt Pauwels. “Dat eerste valt te organiseren in de haven, voor het tweede zijn gels nodig. Bij bepaalde bedrijven dreigt een acuut tekort.”

De werkgeversorganisatie kon recent wel een kleine voorraad handgels aankopen. “Die delen we heel beperkt uit bij bedrijven waar de nood het hoogst is”, zegt Pauwels. Hij schat dat ze daardoor nog een à twee weken verder kunnen. “We staan nu in contact met leveranciers en de politiek om te bekijken wat de mogelijkheden daarna zijn.”

Mondmaskers minder nodig

Ook voor bepaalde ontsmettings- en reinigingsmiddelen dreigt schaarste, maar die zijn nog meer voorhanden dan de handgels. Mondmaskers zijn op de dokken minder nodig. Pauwels benadrukt ook dat er begrip is voor het feit dat de zorgsector voorrang krijgt bij het bedelen van beschermingsmiddelen. “Maar als daar een oplossing gevonden is, moet ook naar de transport gekeken worden.”

Op dit ogenblik is er van een tekort aan havenarbeiders overigens nog geen sprake. “We zien wel een forse stijging van het aantal ziektemeldingen”, zegt Pauwels. “Maar we kunnen beschikken over een grote groep arbeiders.”