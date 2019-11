Antwerpse haven wil CO2-uitstoot fors naar beneden: ambitieus project met zeven bedrijven om waterstof met schepen aan te voeren PhT

22 november 2019

10u58 0 Antwerpen De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan samen met enkele grote bedrijven bestuderen hoe ze in de nabije toekomst miljoenen tonnen waterstof kunnen invoeren als grondstof voor de chemische industrie. Dat helpt om de klimaatdoelstellingen te halen. De waterstof zou met schepen uit andere continenten worden aangevoerd. Dat deelt het Antwerpse Havenbedrijf mee.

De uitstoot van CO2 moet in ons land tegen 2050 met 80 procent dalen. Waterstof als energiebron is een van de evidente alternatieven om die doelstelling te halen. Zeven grote spelers bundelen nu de krachten voor een ambitieus project: de havens van Antwerpen en Zeebrugge, energiereus Engie, baggeraar Deme, gasbedrijf Fluxys, rederij Exmar en kennisplatform WaterstofNet.

Een grondige studie die zeker een jaar zal duren, moet uitwijzen of het plan rendabel is. “We moeten de financiële, technische en regelgevende elementen in kaart brengen van de onderdelen in de logistieke keten”, klinkt het. “Dan spreken we over de productie, het laden en lossen én het transport over zee en via pijpleidingen.”

Waterstofeconomie

Jacques Vandermeiren, topman van het Havenbedrijf: “Wij willen waterstof als energiedrager en basiselement voor chemie en als brandstof alle kansen geven. Daarom engageren we ons als actieve voortrekker van de waterstofeconomie. Als Europa’s grootste geïntegreerde chemische cluster zijn wij hierin een belangrijke schakel.”

Waterstof is een gas dat niet vrij voorkomt in de natuur. Je kunt het produceren door bijvoorbeeld water te splitsen in waterstof en zuurstof, met behulp van elektriciteit. Wil je ‘schoon’ produceren, dan moet die elektriciteit van waterkracht, wind of zon komen. Daarom wordt gekeken naar landen, zoals Chili of Oman, waar er veel meer dan bij ons zon en wind op overschot is om ‘groene’ waterstof te maken. De waterstof moet over zee wel vloeibaar worden getransporteerd.

Wat het hele onderzoek gaat kosten, is niet bekend. De partners rekenen erop dat ze binnen een jaar verdere stappen naar een concreet project zullen zetten.