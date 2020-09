Antwerpse haven verwerkt vijf procent minder goederen, met hoop op licht herstel Philippe Truyts

18 september 2020

20u00 0 Antwerpen De Antwerpse haven komt al bij al nog vrij goed weg in de coronacrisis. Er zijn vergeleken met de eerste acht maanden van vorig jaar weliswaar vijf procent minder goederen geladen en gelost. De containeroverslag blijft zelfs status-quo. Jacques Vandermeiren, topman van Port of Antwerp, ziet de eerste tekenen van herstel.

Na enkele povere maanden in mei en juni trok de containeroverslag in augustus aan. Daardoor blijft het verlies tegenover 2019 minimaal (-0,6 procent). Volgens Port of Antwerp daalt het aantal geschrapte afvaarten. Rederijen organiseren ook extra aanlopen buiten de gewone vaarschema’s. Het stukgoed heeft het nog altijd moeilijk. Staal is daar het belangrijkste product. De krimp van 24 procent ligt aan de wereldwijde handelsperikelen sinds 2019 en het stilleggen van sommige industrieën door de coronacrisis. Het droge massagoed geeft een wisselend beeld. Kaoline, schroot en meststoffen houden redelijk stand. Steenkool zit in dalende lijn. De overslag van vloeibaar massagoed liep de voorbije acht maanden met 7 procent terug. Voor chemische producten was de terugval iets kleiner: 6 procent.

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) is blij dat Antwerpen beter standhoudt dan de concurrenten in Noordwest-Europa. “Keer op keer toont onze haven haar wereldklasse in deze coronacrisis. En dit dankzij de expertise en het engagement van alle werknemers en werkgevers.”