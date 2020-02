Antwerpse haven verwacht zware impact van coronavirus op containertrafiek BJS/BLG

14 februari 2020

18u14 18 Antwerpen Het Antwerpse havenbedrijf bereidt zich voor op een enorme impact van de coronavirus op de aan- en afvoer van containers vanuit China. “De gevolgen zullen pas vanaf begin maart voelbaar zijn, maar na de berekeningen van onze analisten zijn er redenen om gealarmeerd te zijn”, zegt woordvoerder Barbara Janssens. Volgens de Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits (CD&V) is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

Volgens Janssens zal de impact van het coronavirus op de logistieke keten veel groter zijn dan bij de SARS-epidemie in 2002. “Dat komt omdat de Chinese economie nu vier keer zo groot is als toen, en veel meer geconnecteerd met de wereld. Hoe groot precies is op dit moment moeilijk te kwantificeren. Alles hangt ervan af hoe lang de verdere verspreiding aanhoudt en hoe snel de Chinese economie zich herpakt.”

De reële impact op de import en export in Antwerpen zal pas meetbaar zijn van zodra de Chinese havens hun eerste kwartaalcijfers bekendmaken. Maar volgens Alphaliner, dat de containerlijnvaart monitort, is de totale containeroverslag in de Chinese havens tussen 20 januari en 6 februari met meer dan 20 procent gedaald. In het eerste kwartaal wordt een daling van de Chinese containertrafiek met 6 miljoen TEU-containers verwacht. Ter vergelijking: de totale Chinese containeroverslag bedroeg in 2019 meer dan 250 miljoen TEU.

7 procent minder containertrafiek

Voor de Antwerpse haven is China een erg belangrijk handelsland. “Onze containervolumes op China groeiden in 2019 met 16 procent tot 1,39 miljoen TEU”, zegt Janssens. “Als we ervan uitgaan dat we over heel 2020 beschouwd de totale trafiek van één maand verliezen, dan zal er 115.000 TEU minder verscheept worden, oftewel 7 procent minder containertrafiek van en naar China ten opzichte van 2019. Als de situatie langer aanhoudt, kan dit zelfs nog verhogen.”

Een recent onderzoek van havenexpert Theo Notteboom toonde wel aan dat de haven van Rotterdam kwetsbaarder is voor de impact van het coronavirus dan Antwerpen. “Dat komt omdat wij niet enkel inzetten op containers, maar ook andere trafieken uit verschillende continenten”, zegt Janssens.

Klanten kunnen teren op bestaande voorraden en later in het jaar dan meer invoeren om de voorraden weer aan te vullen Hilde Crevits

Volgens Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) is de impact van het coronavirus op de havens zeker niet te onderschatten, maar kan die nog niet met zekerheid vastgesteld worden. “Als er een hapering optreedt zoals vandaag, met de vertraging vanuit China, weegt dit op de volumes”, aldus minister Crevits. “Het is vandaag nog te vroeg om de impact goed in te schatten. Klanten kunnen teren op bestaande voorraden en later in het jaar dan meer invoeren om de voorraden weer aan te vullen. Het kan ook aanleiding geven tot het verschuiven van handelsstromen of kansen bieden aan onze bedrijven om meer te produceren.”

Daarom is het volgens de minister nog te vroeg om conclusies te trekken. “De impact op onze Vlaamse havens is zeker niet te onderschatten, maar kunnen we dus nog niet met zekerheid vaststellen.”

De minister wijst er nog op dat bedrijven die getroffen worden door logistieke problemen, een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. “Dat heeft collega Nathalie Muylle (federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, red.) beslist. Bedrijven die op lange termijn effectief in financieringsproblemen zouden geraken, kunnen een beroep doen op Vlaamse waarborgen.”