Antwerpse haven start consultatieronde over extra containercapaciteit BJS/BLG

06 november 2019

16u28 0 Antwerpen Het Antwerps havenbedrijf heeft een vrijblijvende marktconsultatie opgestart voor de uitbreidingsplannen van de containercapaciteit. Zo wil het peilen naar de interesse en inzicht krijgen in mogelijkheden op het vlak van mobiliteit, emissies en duurzaam ruimtegebruik.

In mei legde de Vlaamse regering het “ontwerp voorkeursbesluit” voor extra containercapaciteit in de Antwerpse haven (ECA) vast. Er werd gekozen voor het zogenaamde negende alternatief, met een beperkt nieuw dok en inzet op extra capaciteit via inbreiding. Dat ontwerp werd de voorbije zomer aan een openbaar onderzoek onderworpen. Na de verwerking daarvan volgt de keuze voor het definitieve voorkeursbesluit.

In de aanloop naar de uitwerking van het complexe plan, start de haven een marktconsultatie bij potentiële concessiehouders. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om een vrijblijvende dialoog en niet om een formele marktbevraging. De consultatie peilt niet alleen naar interesse voor de nieuwe capaciteit, maar geeft ook inzicht in het behalen van enkele vastgelegde doelstellingen. Zo zullen potentiële concessiehouders meedenken over maatregelen om een modal split te behalen, emissies terug te dringen en duurzaam om te springen met de ruimte.

“Met de consultatie starten we een dialoog op met potentiële concessionarissen”, zegt haven-CEO Jacques Vandermeiren. “We vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in de verwachtingen maar ook om het actieprogramma en de ambities scherp te stellen.”

Havenschepen Annick De Ridder bevestigt dat in deze fase enkel gepeild wordt naar interesse en dat de formele marktbevraging voor een volgende fase is. “Ik hoop dat de Vlaamse regering werk maakt van een robuust voorkeursbesluit op korte termijn, want de economische urgentie van ECA kan niet genoeg benadrukt worden”, zegt ze.