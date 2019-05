Antwerpse haven maakt 31 gevaarlijke punten fietsveiliger Ook sluizencomplexen worden fietsvriendelijker gemaakt BJS

22 mei 2019

17u28 0 Antwerpen Uitstekend nieuws voor fietsers die zich in het Antwerpse havengebied begeven: 31 gevaarlijke punten, waar het fietspad de treinsporen kruist, worden aangepakt. Ook enkele sluiscomplexen worden fietsvriendelijker.

Steeds meer mensen nemen de fiets naar het werk in de Antwerpse haven. Maar omdat de fietsinfrastructuur vaak ontoereikend is, gebeuren nog heel wat ongevallen. Verzekeraar Vanbreda, dat meer dan de helft van de ongeveer 9.000 Antwerpse havenarbeiders in de portefeuille heeft, kwam begin dit jaar met cijfers die aantonen dat het aantal ongevallen van en naar het werk sinds 2015 opnieuw aan een opmars bezig is. In 2017 (de meest recente gegevens) werd afgeklokt op 109 ongevallen. Vermoedelijk is de forse stijging van de arbeidswegongevallen te verklaren door de populariteit van de e-bikes en speed pedelecs.

Havenbedrijf Antwerpen is nu bezig om de fietspaden stelselmatig veiliger te maken. De focus ligt op de punten waar treinsporen het fietspad kruisen. “We hebben een lijst opgesteld van 31 gevaarlijke punten waar treinsporen de fietspaden kruisen in een hoek van kleiner dan 40 graden”, zegt Tom Verlinden, mobiliteitsmanager van Het Havenbedrijf. “Op die plaatsen worden de fietspaden heraangelegd door middel van ‘chicanes’, een kunstmatige bocht die ook in de autosport wordt gebruikt om het verkeer te doen vertragen. Concreet wordt we een S-vorm gemaakt: een korte bocht vóór de treinsporen en een bocht erachter. Zo komt het fietspad loodrecht op de treinsporen te liggen, wat het risico op valpartijen sterk verlaagt.”

Het Havenbedrijf heeft intussen vijf gevaarlijke punten aangepakt. Er volgen er dit jaar nog 12, de overige punten worden volgend jaar heraangelegd.

Havenbedrijf Antwerpen zet ook volop in op het veiliger maken van de sluiscomplexen. Aan de Royerssluis werd bijvoorbeeld een aparte rijbaan voor fietsers aangelegd. In de toekomst worden ook de Van Cauwelaert- en Boudewijnsluis en de Zandvliet-Berendrechtsluis fietsveiliger.