Antwerpse haven krijgt tegen 2024 gloednieuwe controletoren BJS

01 maart 2020

16u29 0 Antwerpen Port of Antwerp en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zitten de komende maanden rond de tafel over de gezamenlijke bouw van een verkeerstoren: het Antwerp Coordination Center (ACC). De oude plannen voor een prestigieuze ‘landmark’ zijn naar de prullenmand verwezen.

Het nieuwe gebouw komt in de plaats van het huidige ACC aan de Zandvliet-Berendrechtsluis, dat niet meer aangepast is aan de huidige noden. “Het nieuwe ACC zal de verschillende actoren binnen de nautische keten in de haven van Antwerpen centraliseren, integreren en optimaliseren op een gemeenschappelijke werkvloer met ‘future-proof’ digitale toepassingen, een duurzame infrastructuur en sociale voorzieningen. En dit met veiligheid als hoogste prioriteit”, aldus Port of Antwerp.

De plannen voor een nieuwe verkeerstoren in de Antwerpse haven zijn allesbehalve nieuw. Een kleine tien jaar geleden maakte het befaamde Nederlandse architectenbureau Neutelings Riedijk, dat ook het MAS ontwierp, een ontwerp voor een zwevende toren van 80 meter hoog. Afgesproken was dat het Vlaams Gewest de toren - prijskaartje: 15 miljoen euro - zou betalen. Maar finaal bleken daar geen centen voor, waardoor het project er nooit is gekomen.

Port of Antwerp en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) blazen de plannen nu een nieuw leven in. Toch opvallend, het ontwerp van architectenbureau Neutelings Riedijk, wordt van tafel geveegd. Eind januari 2020 is immers begonnen met een oproep tot kandidaten voor een begeleidingsopdracht voor het realiseren van een operationeel Antwerp Coördination Center. Volgens de huidige planning zal het nieuwe ACC eind 2024 operationeel zijn.