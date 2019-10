Antwerpse haven heeft gloednieuw ‘zenuwcentrum’ BJS

13u53 0 Antwerpen Het nieuwe zenuwcentrum voor de Antwerpse haven is klaar. In de Nautische Operationele Cluster (NOC), gelegen ter hoogte van de Lillobrug, zitten de operationele en onderhoudsdiensten samen. Weldra krijgt ook de scheepvaartpolitie er een plaats.

De Nautische Operationele Cluster (NOC) aan kaai 602-612, in het midden van de Antwerpse haven, wordt vrijdagavond plechtig ingehuldigd. In het nieuwe ‘operationele hart’ van de haven, waarvan de realisatie 50,1 miljoen euro kostte, zullen zo’n 500 werknemers tewerkgesteld worden. “Door de nautisch operationele partners op één locatie te plaatsen, zorgen we voor meer efficiëntie, betere samenwerking en meer veiligheid”, aldus het Antwerpse havenbedrijf.

Havenbelevingscentrum

Door de centralisatie van de operationele en onderhoudsdiensten worden een vijftal gebouwen van het havenbedrijf ‘afgestoten’. Sommige van die gebouwen worden gesloopt, andere krijgen een nieuwe bestemming zoals een havenbelevingscentrum.

Op de nieuwe site, die 77.000 vierkante meter groot is, staan ook voor 12.050 vierkante meter aan werkhuizen en magazijnen. Eind 2017 werden op de locatie ook al twee drijvende droogdokken in gebruik genomen. Hierin kunnen schepen met een diepgang tot 7 meter drooggezet worden voor onderhoud, inspectie en reparatie.

Op termijn wordt de NOC ook nieuwe uitvalsbasis voor de Scheepvaartpolitie.