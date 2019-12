Antwerpse haven groeit voor zevende jaar op rij: voormalige Opel-site wordt ‘proeftuin’ voor duurzame chemie Philippe Truyts

23 december 2019

12u58 3 Antwerpen De Antwerpse haven sluit 2019 af met een nieuw recordjaar, het zevende op rij al. Het Havenbedrijf verwacht een totale overslag van 238 miljoen ton. Dat is een dikke procent meer dan vorig jaar. Meer dan ooit is Antwerpen een containerhaven met een groei van liefst 7 procent. In dat segment steekt de haven zelfs Rotterdam naar de kroon als grootste van Europa. De voormalige Opel-site aan de Noorderlaan wordt een proeftuin voor duurzame chemie.

Oplaaiende handelsoorlogen en de nakende Brexit hebben volgens topman Jacques Vandermeiren voor moeilijke omstandigheden gezorgd. “Daar zullen we ook in de nabije toekomst rekening moeten mee houden. Elke internationale spanning heeft impact op de cijfers. Toch zijn we tevreden. De haven gaat er in het algemeen op vooruit. Economisch én op het vlak van duurzaamheid en mobiliteit.”

Nieuw dok

De containertrafiek blijft hét succesverhaal voor Antwerpen. Met bijna 12 miljoen TEU of 139 miljoen ton zijn de containers goed voor bijna 60 procent van de totale overslag. Keerzijde van die medaille is dat de limiet van de capaciteit bijna is bereikt. Vandermeiren en havenschepen Annick De Ridder (N-VA) kijken dan ook uit naar de 7 miljoen ton extra capaciteit die een nieuw, beperkt getijdendok in Doel en enkele inbreidingen van bestaande dokken moeten opleveren. “Door de bouw in Doel zal er tijdelijk minder capaciteit zijn aan het Deurganckdok, in 2021 en 2022 kan het even wat moeilijker worden”, verwacht Vandermeiren.

Grote verliezer in 2019 is het conventioneel stukgoed, of breakbulk. Het volume nam met 18 procent af. Dat ligt volgens Vandermeiren vooral aan het staaltransport, dat leed onder de handelsspanningen tussen de grootmachten.Ook het vloeibaar massagoed (olie, chemicaliën) beleefde een krimp van 4,4 procent. Het droog massagoed (erts, steenkool…) steeg licht met 3,4 procent.

De helft van de Churchill-site gaan we voorbehouden aan start-ups in de duurzame chemie, de andere helft bewaren we als strategische reserve Jacques Vandermeiren

Het Havenbedrijf zet daarnaast zwaar in op de omschakeling naar een duurzame, koolstofarme haven. Uithangbord moet de Churchill-site worden. Tot eind 2020 wordt daar de oude Opelfabriek gesloopt. Lange tijd gaf het Havenbedrijf de voorkeur aan één grote industriële speler voor de 88 hectare grote terreinen. Vandermeiren: “Dat laten we los. We hebben een inrichtingsplan opgemaakt. De helft van de site wordt voorbehouden aan vernieuwende start-ups, de andere helft bewaren we als strategische reserve. Namen kunnen we nog niet vrijgeven, maar we praten met vijf bedrijven uit binnen- en buitenland.”

CO2 en waterstof

Havenschepen Annick De Ridder legt de lat hoog voor de kandidaten. “We mikken hoe dan ook op honderden nieuwe jobs.” In het verhaal van duurzamere energie nemen waterstof en een hergebruik van CO2 een belangrijke plaats in. Het havenbestuur streeft naar een zogenaamde ‘multifuel port’, een haven waar verschillende duurzame brandstoffen naast elkaar bestaan. Zo komt er een experiment met een sleepboot op waterstof en methanol.

Om de haven bereikbaar te houden, moet de modal shift in de Antwerpse haven nog veel beter. Momenteel vervoert de binnenvaart 44 procent van alle goederen. Via de weg is dat 41 procent, het spoor strandt op 11 procent. “Het aandeel spoor zal moeten verdubbelen”, stelt Vandermeiren.

In het personenvervoer is DeWaterbus een succes. Dit jaar verdubbelde het aantal passagiers. Binnenkort verwacht men al de miljoenste gebruiker.