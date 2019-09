Antwerpse haven experimenteert met drones JAA

26 september 2019

15u58 0 Antwerpen In het Antwerpse Havenhuis werd vandaag geëxperimenteerd met drones. Die moeten binnenkort ingezet kunnen worden in de Antwerpse haven. De demonstraties in de haven en de stad zijn volgens de organisatoren een absolute wereldprimeur.

Een jaar geleden werd het SAFIR-consortium opgericht binnen U-Space, een Europees programma rond drones. Onder meer Port of Antwerp, Skeyes, DronePort en Proximus maken deel uit van de samenwerking. Na eerdere testvluchten op DronePort in Sint-Truiden, worden sinds maandag experimenten gedaan in de Antwerpse haven. De komende dagen zullen ook boven de stad Antwerpen drones vliegen, onder meer voor medische transporten tussen ziekenhuizen.

De organisatoren spreken van een succes: “Tijdens de verschillende vluchten heeft SAFIR met succes de veiligheid en de economische levensvatbaarheid van drone-verkeer in aangetoond.”

Ook havenschepen Annick De Ridder woonde een demonstratie bij. “Drones zullen in de nabije toekomst onmisbaar worden, ook in onze haven”, zegt ze. “Het SAFIR-project heeft duidelijk gemaakt wat nodig is op het gebied van regelgeving en vereisten op alle niveaus om dronevluchten in en rond de haven op een veilige manier mogelijk kunnen te maken.”