Antwerpse haven doet containers ‘digitaal op slot’ in strijd tegen drugssmokkel Annelin Marien

19 september 2020

12u32 0 Antwerpen Geen pincodes meer om een container op te halen: de haven van Antwerpen introduceert vanaf 1 januari een digitale sleutel die het vrijgaveproces voor containers veiliger en efficiënter moet maken. “Zo wordt het voor de drugsmaffia veel moeilijker om zich een toegang te verschaffen tot de containers op de terminals”, aldus havenschepen Annick De Ridder (N-VA).

Om in de haven van Antwerpen een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Die is als eerste bekend bij de rederij, en moet tussen verschillende partijen worden doorgegeven tot aan de chauffeur op de terminal. Die tijdspanne is te groot, wat het risico op misbruik verhoogt. Het systeem van pincodes is vanaf 1 januari 2021 dan ook verleden tijd. Het wordt vervangen door ‘Certified Pick up’, een digitale oplossing voor de vrijgave van containers.

Digitale sleutel

CPu is een neutraal, centraal dataplatform dat alle betrokkenen bij het importproces van containers verbindt. Het ontvangt en verwerkt containerinformatie en maakt op basis daarvan een digitale sleutel aan, waarmee de uiteindelijke vervoerder de container kan ophalen. Deze digitale sleutel wordt pas aangemaakt op het moment dat de finale vervoerder gekend is. Zo zal de tijdspanne tussen de aanmaak van de digitale sleutel en de afhaling van de container minimaal zijn.

Port of Antwerp CEO Jacques Vandermeiren: “Dit is een verhaal van co-creatie met het doel de haven van Antwerpen nog beter in de markt te zetten als een performante digitale haven. We hebben een havenbrede overlegstructuur opgezet, die het project bewaakt en bijstuurt indien nodig.”

Fingerprints

Het wordt bovendien mogelijk om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhalen van de container. Zo kunnen de bevoegde instanties zoals douane en politie binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden toegang krijgen tot de gegevens uitgewisseld en gegenereerd in Certified Pick up. Op langere termijn zou het via CPu mogelijk kunnen zijn dat de digitale sleutel volledig wordt geëlimineerd. Zo wordt er onderzocht hoe een beveiligingsproces op basis van identiteit, zoals met fingerprints of oogscans, kan worden opgezet.

Havenschepen Annick De Ridder: “Als haven nemen we met dit initiatief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik juich toe dat de havengemeenschap mee haar schouders zet onder een verdere beveiliging van de logistieke keten. Met het systeem van de digitale code maken we het de drugsmaffia veel moeilijker om zich een toegang te verschaffen tot de containers op de terminals. Dit zal de containerafhandeling, en bij uitbreiding dus de hele keten, niet alleen veiliger, maar ook efficiënter maken.”