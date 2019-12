Antwerpse haven boekt zevende record op rij en voormalige Opel-site wordt ‘proeftuin’ voor duurzame chemie PhT

23 december 2019

12u58 1 Antwerpen De Antwerpse haven sluit 2019 af met een nieuw recordjaar, het zevende op rij al. Het Havenbedrijf verwacht een totale overslag van 238 miljoen ton. Dat is een dikke procent meer dan vorig jaar. Meer dan ooit is Antwerpen een containerhaven met een groei van liefst 7 procent. In dat segment steekt de haven zelfs Rotterdam naar de kroon als grootste van Europa.

Negenhonderd bedrijven, 160.000 werknemers en 5 procent van ons bruto binnenlands product: de Antwerpse haven blijft een van de grote motoren van onze economie. Maar ondanks het nieuwe record heerst er geen euforie. Zo wijst topman Jacques Vandermeiren op internationale ‘spelbrekers’ als de nakende Brexit en de oplaaiende handelsoorlogen. Regionaal is ook de mobiliteit een uitdaging om te kunnen groeien. Het aandeel van het spoor om goederen te vervoeren, moet de komende jaren verdubbelen.

De haven koestert ook grote ambities in de omschakeling naar duurzame energie. Veel verwachtingen zijn er voor de Churchill-site, waar tot 2010 de Opelfabriek was gevestigd. Het havenbestuur laat definitief de piste van één groot industrieel bedrijf los. Er is een inrichtingsplan opgemaakt. De helft van de 88 hectare grote terreinen wordt als strategische reserve behouden. Van de andere helft wil men een ‘proeftuin’ voor duurzame chemie maken. Dat gaat dan onder meer over de omzetting van elders in de haven opgevangen CO2 in waterstof. “We voeren momenteel gesprekken met vijf innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland”, zegt Vandermeiren.

(later meer)