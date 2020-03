Antwerpse haven benadrukt: “Wij blijven open” BJS

18 maart 2020

15u27 3 Antwerpen De haven van Antwerpen blijft open en verzekert de continuïteit, ook nu er opnieuw strengere maatregelen van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat meldt het Havenbedrijf. “De haven behoort tot de essentiële infrastructuur van ons land. De logistieke keten en bevoorrading van ons land worden zo veiliggesteld.”

Vorige week werd al een speciale taskforce gevormd met onder meer werkgeversorganisaties en overheidsdiensten om de haven te ondersteunen bij het operationeel houden van haar diensten. “De haven van Antwerpen is een cruciale spil in de bevoorrading van het land en een groot deel van Europa”, benadrukt het Havenbedrijf. “Essentiële goederen zoals voedingsmiddelen, brandstoffen en andere materialen en grondstoffen die noodzakelijk zijn om andere essentiële bedrijven operationeel te houden, zullen ook de komende weken via onze haven vervoerd worden.” Essentiële infrastructuur in het havengebied zoals tankstations blijft ook open en leveranciers van brandstoffen blijven operationeel, zodat de logistieke ketens van en naar de haven kunnen worden gegarandeerd.

Er wordt de komende weken wel maximaal van thuis uit gewerkt en het Havenbedrijf vraagt om overal werknemers een minimale afstand van 1,5 meter - zoals voorgeschreven - te laten respecteren. Ook de regels rond handhygiëne en thuis blijven in geval van ziekteverschijnselen worden opgevolgd, klinkt het.