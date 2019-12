Antwerpse GZA-ziekenhuizen klaar met prestigieuze JCI-audit: “We nemen het heft in eigen handen” BJS

20 december 2019

09u48 2 Antwerpen Straf nieuws uit de ziekenhuiswereld. De ziekenhuizen van Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) zullen zich niet langer laten doorlichten door de Amerikaanse firma JCI, dat prestigieuze kwaliteitslabels uitreikt. GZA is het eerste algemeen ziekenhuis dat stopt met de dure internationale audit. In de plaats wil GZA zich door de Vlaamse Zorginspectie laten controleren.

Vroeger kwam de Vlaamse Zorginspectie langs om te controleren of ziekenhuizen kwaliteit leverden. Maar voormalig Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) gaf ziekenhuizen de keuze: ofwel bleef de Vlaamse overheid hen op bezoekjes trakteren voor dat ‘systeemtoezicht’, ofwel lieten ze zich accrediteren bij een internationale organisatie.

Zowat alle Vlaamse en universitaire ziekenhuizen kozen een internationaal label en klopten aan bij de commerciële spelers zoals het Amerikaanse Joint Commission International (JCI). In Antwerpen behaalde het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in 2015 als een van de eerste ziekenhuizen in België het JCI-label. In de daaropvolgende jaren kregen ook de ziekenhuizen Gasthuiszusters Antwerpen (GZA), Algemeen Ziekenhuis Monica en ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) het felbegeerde kwaliteitslabel.

Het is een mooie trofee voor in de bestuurskamer. Maar voor ons is het vooral extra werk. Nóg meer werk Ziekenhuispersoneel

Het JCI-certificaat waarmee directies van ziekenhuizen graag uitpakken en dat een positieve invloed zou moeten hebben op de kwaliteit van de zorg, zorgde op de werkvloer echter voor veel ongenoegen. “Het is een mooie trofee voor in de bestuurskamer. Maar voor ons is het vooral extra werk. Nóg meer werk”, getuigden verschillende ziekenhuispersoneelsleden in mei 2018 in Het Laatste Nieuws.

GZA neemt nu een drastische beslissing: het stopt als eerste algemeen ziekenhuis de samenwerking met JCI. “De kosten en inspanningen voor een hernieuwing van de accreditatie (om de drie jaar, red.) staan niet in verhouding tot de beperkte meerwaarde ervan”, licht de GZA-directie de beslissing toe. “Het is onze opdracht om onze middelen efficiënt en effectief in te zetten. GZA Ziekenhuizen heeft dankzij de eerste accreditatie de belangrijkste stap vooruit gezet. Nu nemen we het heft in eigen handen. Een deel van de voorziene middelen kunnen we inzetten voor continue verbetering van ons kwaliteitssysteem.”

Vlaamse inspectie

In de plaats van de samenwerking met ICJ wil GZA zich door de Vlaamse inspectie laten doorlichten. De ziekenhuisdirectie heeft inmiddels met de inspectie contact gelegd om haar uit te nodigen om eind april 2020, de periode die oorspronkelijk voorzien was voor de audit door JCI, voor een systeemtoezicht.

“De kwaliteit van de zorg blijft een topprioriteit voor GZA Ziekenhuizen. We hebben het volste vertrouwen dat de Vlaamse overheid GZA Ziekenhuizen mee scherp zal houden wat betreft de hoogste standaarden van kwaliteit”, besluit de GZA-directie.

Het is nu afwachten of ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA), met wie GZA in de nabije toekomst gaat fusioneren, doorgaat met de doorlichting door JCI. Afgelopen zomer behaalden alle ZNA-ziekenhuizen het kwaliteitslabel. De grootste ziekenhuisgroep van Antwerpen pakte daar toen groot mee uit.