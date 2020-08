Antwerpse ‘Groep van Tien’ vangt opnieuw bot bij Raad van State ADA

18 augustus 2020

17u48

De Raad van State heeft voor de tweede keer een klacht tegen de Antwerpse avondklok afgewezen die ondersteund werd door de "Groep van Tien". De klacht werd opnieuw ingediend door horecaondernemer Dirk Melis en die kon volgens de Raad van State niet aantonen dat voor een van zijn horecazaken het faillissement dreigt als een gevolg van de maatregel - wat de hoogdringendheid van de juridische procedure zou kunnen aantonen. Bovendien zijn de bekritiseerde maatregelen intussen alweer versoepeld, klinkt het.

Net als vorige week komt het arrest van de Raad van State er nadat Antwerps gouverneur Cathy Berx de maatregel waar het om draait heeft aangepast. De “avondklok” is een “nachtklok” geworden: inwoners van de provincie Antwerpen moeten nog van 1.30 uur tot 5 uur thuisblijven. In de vorige politieverordening was het verbod om het openbaar domein te betreden voor niet-essentiële zaken nog geldig van 23.30 uur tot 6 uur.

De Raad van State ziet in die meest recente bijsturing een bijkomende reden om niet op het verzoek van de klagers in te gaan, maar stelt dat er sowieso geen uiterst dringende noodzaak werd aangetoond om tot een schorsing van de maatregel over te gaan. Het aantonen van financiële benadeling volstaat daarvoor immers niet, klinkt het, en Melis toonde niet aan dat een van zijn zaken onvermijdelijk afstevende op een faillissement tijdens de korte termijn - drie weken - waarin de politieverordening gold. Ook bij de eerste klacht kwam de Raad van State al tot een dergelijke conclusie.

De “Groep van Tien”, een tiental Antwerpenaars met een voornamelijk liberale achtergrond, zou nu nog op een derde procedure hopen, tegen de huidige versie van de politieverordening.