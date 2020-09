Antwerpse Groenenborgerlaan wordt heraangelegd met gerecycleerd asfalt ADA

07 september 2020

11u07

Bron: Belga 2 Antwerpen De werken aan de Groenenborgerlaan zijn van start gegaan. Een deel van de baan wordt heraangelegd met oud asfalt dat herbruikt wordt. Het gaat op een proefproject van de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

Het hergebruik van oud asfalt bij de aanleg van wegen gebeurt al langer, maar dat proces kan nog verbeterd worden. “Momenteel wordt geen asfalt hergebruikt in toplagen en kunnen we onderlagen met hergebruik nog verbeteren” zegt schepen voor openbaar domein Claude Marinower (Open Vld), die maandag aanwezig is bij de start van de werken. “Dit willen we aanpakken, want verduurzamen is de toekomst. Daarom gaan we samen met UAntwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) aan de slag om te zien of en waar we meer kunnen inzetten op het recycleren van asfalt.”

De stad en de districten Antwerpen en Wilrijk grijpen de geplande heraanleg van de Groenenborgerlaan - het deel tussen de Prins Boudewijnlaan en de Pieter Coeckelaan - aan om een nieuwe toepassing in een stedelijke context te onderzoeken. Concreet onderzoeken de UAntwerpen en het OCW verjongingsmiddelen die een hoger percentage hergebruik of een langere levensduur van het asfalt mogelijk moeten maken.

De heraanleg zal in principe 25 werkdagen duren en en loopt tot eind september 2020. Er zullen in die periode omleidingen worden voorzien, waarvan bewoners op de hoogte zullen gesteld worden.