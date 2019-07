Antwerpse gouverneur pleit voor zerotolerantie voor alcohol in verkeer ADA

09 juli 2019

13u26 4

Antwerps Gouverneur Cathy Berx pleit opnieuw voor een nultolerantie in het verkeer op vlak van alcohol. Berx is ook voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Een zerotolerantie is volgens de gouverneur veel duidelijker. Volgens haar weten heel veel mensen op dit moment niet waar de grens ligt en drinken ze daardoor al snel een glaasje te veel op. Voor Berx moet die grens nu maar eens duidelijk getrokken worden en die ligt wat haar betreft op nul glazen alcohol als je met de wagen moet rijden.

De discussie laait opnieuw op nadat Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck betrapt werd op dronken rijden vorige week.