Antwerpse gouverneur Cathy Berx na dramatische ongevallencijfers: “Verbied hoofdtelefoons en oortjes op de fiets” Jonathan Bernaerts

04 oktober 2019

20u03 34 Antwerpen Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is in één jaar tijd met 23 procent gestegen. Die statistieken stemmen provinciegouverneur Cathy Berx intriest. Naast nultolerantie voor alcohol, drugs en overdreven snelheid, pleit ze ervoor het gebruik van hoofdtelefoons of oortjes bij fietsers te verbieden.

De cijfers die het verkeersveiligheidsinstituut VIAS donderdag presenteerde, schetsen een somber beeld. In één jaar tijd steeg het aantal verkeersdoden in Vlaanderen met 23 procent. In de provincie Antwerpen ging het in absolute cijfers van 29 doden in de eerste helft van 2018, naar 41 in 2019. “De statistieken zijn ronduit dramatisch”, reageert provinciegouverneur Cathy Berx, die tevens voorzitter is van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. “Het is beschamend dat we er niet in slagen om rond verkeersveiligheid een mentaliteitswijziging tot stand te brengen. Scandinavische landen en Polen lukken daar wél in.”

Berx wierp zich in het verleden al op als een felle voorvechter van een nultolerantie voor alcohol, drugs en overdreven snelheid in het verkeer. Ook de mentaliteit en de pak- en strafkans moeten dringend anders, vindt Berx.

Hoofdtelefoons en oortjes

Berx vindt dat zwakke weggebruikers, en niet alleen de automobilisten, op hun verantwoordelijkheden in het verkeer moeten gewezen worden. In dat opzicht vindt de gouverneur dat hoofdtelefoons en oortjes op de fiets verboden moeten worden. “Wie zich in het verkeer begeeft, moet oog en oor hebben voor de andere weggebruikers”, zegt Berx. “Verkeer is communiceren en alert reageren. Dat veronderstelt concentratie, niet afgeleid zijn. Wie een hoofdtelefoon of oortjes draagt (of met een smartphone bezig is), schermt zich af van de omgeving en brengt zichzelf in gevaar. Idealiter wordt ook het dragen van de fietshelm verplicht.”

Grondige analyse

In het kader van SAVE 2.0 (een project om verkeersonveiligheid gerichter aan te pakken door een grondige analyse van alle aspecten van lokale verkeersongevallen) wil Berx ook dat na elk ongeval de buurt wordt uitgenodigd om de context te analyseren. “Buurtbewoners kennen de lokale verkeerssituatie het beste. Aan de hand van hun informatie kan de overheid sneller en gerichter ingrijpen in gevaarlijke verkeerssituaties.”