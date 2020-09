Antwerpse gidsen vragen verhoging aantal deelnemers bij rondleidingen Caroline Van de Pol

03 september 2020

16u34 0 Antwerpen In een open brief vragen tientallen gidsen om het aantal deelnemers van rondleidingen gefaseerd op te trekken. Momenteel stelt het protocol van Toerisme Vlaanderen dat een gids maximum 9 deelnemers op pad mag nemen. “Voor een groep van 12 personen moeten we twee gidsen inschakelen, dat is niet rendabel”, klinkt het.

Tussen 13 maart en 8 juni konden toeristische rondleidingen niet plaatsvinden omwille van de lockdown. “De klap binnen onze sector was groot, maar uiteraard hadden we begrip voor de situatie, de volksgezondheid heeft absolute voorrang. Velen onder ons hebben zich tijdens die periode veerkrachtig getoond en stoomden zich klaar voor heropstart.

Protocol voor veiligheid

Na de lockdown maakte Toerisme Vlaanderen in overleg met de sector een protocol voor het veilig organiseren van gegidste rondleidingen. “De sector spaarde kosten noch moeite om aansluiting te vinden met deze regelgeving. Er werd een beperking van 20 personen per gids opgelegd, waarmee wij ons konden verzoenen, dit was voor ons werkbaar en rendabel.”

Door het feit dat men buiten met 20 mag sporten, hebben we het levende bewijs dat ook wij met dit aantal op pad kunnen gaan Antwerpse gidsen

Begin juni konden de gidsen opnieuw aan de slag en merkten ze dat de vraag naar toeristische rondleidingen in de lift zat. “Onze tours vinden plaats in de buitenlucht, waardoor wij de basisregels eenvoudig kunnen respecteren.”

Aantal deelnemers teruggeschroefd

Bij Nationale Veiligheidsraad van 27 juli werd het maximum aantal deelnemers teruggeschroefd naar 9 per gids. “Dat maakt ons leven een stuk moeilijker. Net op het moment dat we beloond werden voor de geleverde inspanningen én we voelden dat mensen opnieuw van onze diensten kwamen proeven, stak deze aanpassing een stok in de wielen. Klanten die rondleidingen boeken begrijpen het zelf niet.”

Er is dringend nood aan een wijziging, sommige ondernemers binnen de sector worden er dan ook moedeloos van Antwerpse gidsen

“We stellen, overigens tot onze grote vreugde, vast dat binnen horeca en culturele sector versoepelingen stilaan beginnen doorsijpelen. Door het feit dat men buiten met 20 mag sporten, hebben we het levende bewijs dat ook wij met dit aantal op pad moeten kunnen. We vragen dan ook dat dit opgetrokken zal worden naar bijvoorbeeld 20 personen. Vergeet niet dat toeristische activiteiten mensen de kans bieden om hun hoofd leeg te maken na een moeilijke periode. Hiermee dragen we bij tot het mentale welzijn van de bevolking. Er is dringend nood aan een wijziging, sommige ondernemers binnen de sector worden er dan ook moedeloos van.”