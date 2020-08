Antwerpse gids verzekert coronaveilige rondleidingen: “Dit is niet het epicentrum van de pest, hé” Sander Bral

06 augustus 2020

10u35 0 Antwerpen Kom niet meer naar Antwerpen. De boodschap die de afgelopen twee weken in alle nieuwsmedia verscheen, is bij de lokale gidsen in een verkeerd keelgat geschoten. In een filmpje laat gidsenorganisatie Taste The City zien hoe toeren door de stad perfect coronaveilig kan verlopen. “Hopelijk vinden de mensen snel de weg terug naar onze stad.”



Nadat onder andere Marc Van Ranst twee weken geleden opriep niet langer op bezoek te gaan in Antwerpen stortte niet enkel de lokale horeca in de Koekenstad in. Ook bij gidsenorganisaties zagen ze quasi elke boeking in augustus geannuleerd worden. Zo ook bij stadsgids Erwin Liekens van Taste The City en fietsenverhuurbedrijf Antwerp By Bike.

“Ook in Nederland is Antwerpen de afgelopen weken erg negatief in het nieuws gekomen en dat voelen we enorm bij het fietsenverhuur”, zucht Erwin. “Fietsen zit Nederlanders namelijk in het bloed en zonder die inkomsten hebben we besloten om Antwerp By Bike terug te sluiten. Voor Taste The City, wat ik alleen beheer, zijn er minder vaste kosten dus de rondleidingen kunnen in augustus gewoon doorlopen. Maar omdat er enkel bubbels van vijf mogen deelnemen, zijn alle rondleidingen voor bedrijven in het water gevallen en zijn er nog maar enkele gidstoeren over gebleven.”

Spookstad

Taste The City is na de eerste lockdown pas op 20 juni terug begonnen maar het was sindsdien ook rustiger dan ooit. Volgens Erwin zijn in theorie rondleiding tot tien personen nog steeds mogelijk maar door de sociale bubbel van vijf personen kan dat in praktijk niet meer. “Wel is er in spookstad Antwerpen momenteel meer ruimte dan ooit om sociale afstand te houden”, zegt Erwin. “Dat kan je zien in ons filmpje, bovendien draagt zowel de gids als bezoeker een mondmasker en hebben we permanent ontsmettende gel bij de hand.”

(Lees verder onder de foto)

Imagoschade

Met de maatregelen op zich heeft Erwin geen problemen. “Mensen in beperkte bubbels rondleiden met de nodige hygiëne en sociale afstand is niet meer dan normaal, iets anders zou onverantwoord zijn in deze tijden. Wat me wel pijn doet, is dat onze stad zo negatief is afgeschilderd in zowel lokale als internationale media. Het imago van Antwerpen is onderuit gehaald en die schade is van lange duur, ik zie niet in hoe dat op korte termijn opgelost kan raken. Ik hoop dat de mensen hun weg snel terug vinden naar Antwerpen. Niet enkel naar de gidsorganisaties, die allemaal hun best doen om alles veilig te laten verlopen, maar ook de horeca en alle andere lokale ondernemers in het algemeen.”

Bubbelwandelingen

Omwille van corona zijn er momenteel enkel privérondleidingen beschikbaar bij Taste The City. “Het voordeel is dat we elke rondleiding dan op maat kunnen maken van de klant. In onze bubbelwandeling - met knipoog naar corona - beginnen we en eindigen we met een glaasje bubbels van lokale afkomst. Een Antwerps brutbier met de fijne pareling van champagne en een Belgische schuimwijn”, glimlacht Erwin.

Meer info op tastethecity.be en antwerpbybike.be.