Antwerpse gemeenteraad keurt eigen ‘loonsopslag’ goed: zitpenningen stijgen met 42 procent Jan Aelberts

21 oktober 2019

20u34 2 Antwerpen De Antwerpse gemeenteraad heeft maandagavond de verhoging van de zitpenningen goedgekeurd. Zowel de meerderheid (N-VA, sp.a en Open vld) als Vlaams Belang stemden voor. Per zitting krijgen de gemeenteraadsleden vanaf nu 213 euro in plaats van 150 euro, een verhoging van 42 procent. “Gegraai”, zegt de oppositie. “Niet meer dan een indexering", volgens de meerderheid en Vlaams Belang.

Een verrassing is de goedkeuring niet. De plannen werden aangekondigd op de bekendmaking van de meerjarenbegroting op vrijdag 11 oktober en eerder lieten de partijen van de meerderheid én Vlaams Belang al weten voor te zullen stemmen. Vanaf nu zullen de Antwerpse gemeenteraadsleden dan ook geen 150 euro meer krijgen per zitting, maar 213 euro, een verhoging van 42 procent.

Mie Branders, oppositielid voor PVDA, trok hard van leer tegen de ‘loonopslag’. “Het is heel aandoenlijk hoe iedereen hier van toon verandert als het over eigen loon gaat. In de tekst van de meerjarenbegroting lezen we dat het stadsbestuur zichzelf een strikte budgettaire discipline oplegt waarbinnen ze de volgende vijf jaar zal werken. Dat moeten we dus lezen als: ‘iedereen trekt de buikriem aan, behalve wij zelf.’”

“Vorige besturen hebben nagelaten deze indexering door te voeren en daarom moet dit nu bruusk gebeuren”, reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA). “We gaan die indexering vanaf nu met meer regelmaat doorvoeren. De meeste grote steden, zoals Mechelen, Brugge, en Gent, betalen al jaren ditzelfde bedrag (213 euro, red.). Dus als men vindt dat dit zelfbediening is, een slecht signaal is in deze tijden, dan moeten de partijen die nu fulmineren tegen de indexering, het maar aanpassen in de steden waar ze aan de macht zijn.”

‘Loon naar werken’

Schepen Koen Kennis (N-VA) sprak eerder in deze krant van ‘loon naar werken’. “De districten kregen meer bevoegdheden, dus ligt er ook meer werk op de plank en zijn er meer verantwoordelijkheden. Daar mag een correcte vergoeding tegenover staan.” Ook hij wees naar de andere grote steden in ons land die eenzelfde bedrag betalen aan hun gemeenteraadsleden.

Unaniem was de stemming in ieder geval niet. De christen-democraten stemden tegen, net als Groen. Voormalig voorzitter Wouter Van Besien: “In tijden van besparingen op alle niveaus, zowel in onze stad als op Vlaams en federaal niveau, zou het ongepast zijn onszelf een loonsverhoging te geven.”

‘Much ado about nothing’

Oppositiepartij Vlaams Belang ten slotte maakte geen punt van de loonsverhoging. Boegbeeld Filip De Winter opende met Shakespeare’s ‘Much ado about nothing.’ “Het woord ‘graaiers’ wordt gebruikt, maar dat raakt kant noch wal. Sinds 2001 is de zitpenning dezelfde gebleven: 150 euro. Het gaat om een schamele verhoging van zo'n 60 euro, een indexering die Antwerpen gelijkstelt aan andere grote steden als Brussel en Gent waar die verhoging enkele jaren geleden al werd doorgevoerd.”

Ook voor de Antwerpse districten werd een verhoging van de zitpenningen goedgekeurd. Een districtsburgemeester en de districtsschepenen kregen voordien vijftig procent van de verloning van een burgemeester of schepen van een gemeente met ongeveer evenveel inwoners. Dat bedrag wordt opgetrokken tot 70 procent van het loon in een evenredig grote gemeente.