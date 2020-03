Antwerpse gemeenteraad gaat mogelijk toch door (maar met minimale bezetting) ADA

20 maart 2020

20u21 0 Antwerpen De gemeenteraadszitting van de stad Antwerpen van 30 maart gaat mogelijk toch door, maar dan met een minimale bezetting . De zitting werd eerder deze week afgelast, maar na suggesties vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur kregen de verschillende partijen nu toch een alternatief voorgeschoteld.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA uitten deze week kritiek op het afgelasten. PVDA vroeg om een videoconferentie, VB stelde een grotere zaal in het provinciehuis voor om tot de nodige “social distancing” te komen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus.

De stad herbekeek de opties na een communicatie vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur en stelt de partijen nu voor om de commissies wel nog te annuleren, maar de gemeenteraad in beperkte vorm en achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Het college zou alleen door de burgemeester worden vertegenwoordigd, de partijen door de fractievoorzitters.

Aangezien er geen punten op de agenda staan die een hoofdelijke stemming vereisen, kan er per fractie worden gestemd. De overige raadsleden kunnen dan net als het publiek de zitting via livestream volgen. Of de zitting effectief op 30 maart kan plaatsvinden, wordt nog praktisch bekeken.