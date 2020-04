Antwerpse gemeenteraad en districtsraden in april

zonder commissies vooraf: oppositie verwijt burgemeester ‘misbruik van situatie’ PhT

07 april 2020

18u18 1 Antwerpen Ook in april zal er in de stad Antwerpen geen ‘normale’ gemeenteraad plaatsvinden. De voorbereidende raadscommissies voor de zitting van maandag 27 april zijn geschrapt. De oppositie reageert gebeten. De gemeenteraad wordt gehouden via videoconferentie. Mondelinge vragen en interpellaties zijn toegestaan. Tijdens de digitale gemeenteraad van maandag 6 april was dat niet mogelijk.

De coronacrisis stelt de politieke tegenstellingen in Antwerpen nog maar eens scherp. De gemeenteraad van maart leek eerst helemaal niet door te gaan, tot er uiteindelijk werd beslist om een digitale zitting te houden op 6 april. Alle raadsleden kregen een week lang de kans om via het e-besluitsysteem vragen te stellen en te repliceren.

Voor de zitting van 27 april mag het wat meer zijn. Deze keer wordt het een videoconferentie, mét interpellaties en eventuele moties. Maar dat er opnieuw geen raadscommissies in de aanloop naar de gemeenteraad zijn, zit onder meer Wouter Van Besien, fractieleider van Groen, dwars.

Democratie

“We begrijpen dat je rekening moet houden met bijzondere omstandigheden. Maar je moet wel de kaart van de democratie trekken. Zéker ook op crisismomenten. Niet om een politiek spel te spelen, wel om samen te debatteren over waar we met ons allen staan. Groen heeft zich inschikkelijk opgesteld in maart. Vandaar dat we nu ontstemd zijn. Bart De Wever maakt als burgemeester én voorzitter van de gemeenteraad misbruik van de situatie. Zonder een gesprek met de fractieleiders heeft hij een eenzijdige beslissing genomen.”

De districtsraden zullen eveneens via teleconferentie plaatshebben. In april zijn er ook daar geen voorafgaande commissiezittingen.