Antwerpse gemeenteraad blijft virtueel na bezwaar bezorgde raadsleden, maar Vlaams Belang vindt dat slechte zaak voor democratie PhT

21 juni 2020

20u31 0 Antwerpen De Antwerpse gemeenteraad van 29 juni én de commissiezittingen vooraf hadden normaal weer fysiek in het Bernarduscentrum moeten plaatsvinden. Na bezwaar van een aantal raadsleden is alsnog beslist om virtueel te vergaderen. Een meerderheid van de fracties raakte het daarover eens. Vlaams Belang reageert ontstemd. “Het stadsbestuur misbruikt het coronavirus om een echt democratisch debat te fnuiken”, zegt fractieleider Sam Van Rooy.

De voorbije twee maanden zijn de gemeenteraadszittingen, de commissies en de districtsraden virtueel doorgegaan als gevolg van de coronamaatregelen. Het leek erop dat daar in juni verandering in zou komen voor de gemeenteraad. Maar sommige raadsleden vonden dat geen goed idee, omdat ze zelf risicopatiënt zijn of met risicopatiënten samenleven.

“Circulatie is probleem”

Gouverneur Cathy Berx leverde na een controle door de Gemeenschappelijke Preventiedienst een negatief advies af voor een fysieke zitting, onder meer omdat niet voldoende afstand kan worden gewaarborgd tijdens de circulatie van de aanwezigen.

“Dat is geen argument”, vindt Sam Van Rooy (VB). “Raadsleden en andere aanwezigen kunnen de discipline aan de dag leggen om niet onnodig te gaan rondlopen. En als afstand houden echt moeilijk is, kunnen ze nog een mondmasker opzetten.”

Volgens Van Rooy zijn er in Antwerpen voldoende grote vergaderruimten, zoals het auditorium van het nieuwe provinciehuis. Dat spreekt de stad dan weer tegen. “De raadszaal in het provinciehuis telt twee zitplaatsen minder dan het Bernarduscentrum.”

“Niet volwaardig”

Van Rooy vreest dat de keuze voor virtuele raadszittingen een volwaardig democratisch debat in de weg staat. “Een aantal experten hebben al gewezen op de belangrijke verschillen tussen die twee manieren van vergaderen. Onze partij stelt zich ook vragen bij de veiligheid van de video-app Zoom.”