Antwerpse gedetineerden maken spandoeken als teken van solidariteit en om personeel te bedanken CVDP

03 april 2020

17u05 0 Antwerpen De gedetineerden van de gevangenis in de Begijnenstraat hangen spandoeken buiten als teken van solidariteit tijdens deze coronatijd. Ze willen daarmee ook hun dankbaarheid uiten aan het personeel dat elke dag komt werken.

In navolging van de vele acties die in buitenwereld gebeuren om mekaar een hart onder de riem te steken en de zorgverleners te bedanken voor hun inzet tijdens deze crisis, dachten enkele personeelsleden van de gevangenis in Antwerpen na over hoe ze de gedetineerden ook hun bijzondere boodschap kunnen laten overbrengen.

Met vier doeken zijn penitentiair bewakingsassistenten tijdens hun vrije tijd alle cellen afgewandeld, met de vraag of gedetineerden een boodschap voor de buitenwereld wilden achterlaten. Veel gedetineerden maakten gebruik van dit aanbod. “We hebben deze doeken nu aan onze gevel gehangen als teken van solidariteit en hoop”, vertelt woordvoerder Katleen Van de Vijver. “De gedetineerden hebben het moeilijk met de corona-maatregelen die ook voor hen grote gevolgen hebben. Ze kunnen naasten en familieleden niet meer zien en worden beperkt in hun activiteiten. Het ‘blijf in uw kot’ is heel eentonig en saai voor hen, want ze hebben maar een heel klein kot zonder afleidingsmogelijkheden.”

‘I love the cipiers’

Een gedetineerde maakte ook een spandoek met een “hart voor de gezondheid”, dat nu het portaal siert. Anderzijds was het ook een gelegenheid om dank te uiten aan personeel dat wel nog elke dag komt werken om ervoor te zorgen dat de gedetineerden niet aan hun lot worden overgelaten. “Op één van de doeken staat daarom ‘I love the cipiers’, omdat zij als zorgverleners toch vaak vergeten worden, terwijl ze voor deze specifieke groep van zorgbehoevenden net heel belangrijk zijn. Verschillende personeelsleden hebben na de gedetineerden ook hun boodschap op een doek geschreven, als teken van het feit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten nu en allemaal samen ons steentje moeten bijdragen.”

Dankbaarheid van de directie

Ook de directie is dankbaar, enerzijds ten aanzien van alle personeelsleden die komen werken en de opgelegde maatregelen toepassen en anderzijds ten aanzien van de Antwerpse gedetineerden, die zich bijna allemaal al enorm waardig en nederig hebben gedragen. “Niettegenstaande de ingrijpende maatregelen die een enorme impact hebben op het sowieso al minder evidente gevangenisleven, stellen wij vast dat de overgrote meerderheid zich zonder klagen neerlegt bij de situatie omdat ze beseffen hoe ernstig die is, en hun positieve bijdrage willen leveren”, zegt Katleen Van de Vijver.