Exclusief voor abonnees Antwerpse fotografe Tessa Kraan getuigt één maand na de verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos: “De toestand is nog erger dan voor de brand. Dit is geen onkunde, maar onwil” David Acke

07 oktober 2020

18u24 4 Antwerpen De situatie in het vluchtelingenkamp op Lesbos is zowaar nog erger dan voor de alles verwoestende brand nu een maand geleden. Dat zegt de Antwerpse - met Nederlandse roots - fotografe Tessa Kraan die er actief is voor verschillende NGO’s. Na de brand was er hoop bij de 9.000 vluchtelingen op een beter onderkomen. Er heerste zelfs strijdvaardigheid dat teruggaan naar een dergelijk kamp geen optie was. Ongeveer tien dagen hield die strijdvaardigheid stand tot die vakkundig de kop werd ingedrukt door de overheid die de mensen geen voedsel en water gaf. Gekweld door honger en dorst en tien dagen leven op straat, aanvaardden de vluchtelingen hun lot van een nieuw kamp. Eentje zonder douches, elektriciteit en maar één maaltijd per dag. “Je kan niet meer spreken van onkunde, dit is onwil.”

Op 9 september brak een verwoestende brand uit in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Ongeveer 12.000 mensen moesten geëvacueerd worden om te ontsnappen aan de vuurzee. Ondanks de berichten van de Griekse regering eind september dat de eerste duizend vluchtelingen inmiddels elders in Europa ondergebracht werden, is de situatie voor de achtergebleven vluchtelingen nog steeds schrijnend. Tessa Kraan is er als freelance fotografe aan de slag voor enkele NGO’s en ziet de toestand met de dag erger worden. Op het moment van de fatale brand was ze in Bosnië maar wanneer ze tien dagen later opnieuw op Lesbos aankomt ziet ze door haar lens welk inferno er zich moet hebben afgespeeld. Wat haar echter nog meer verbaasde was het feit dat de mensen er zo mogelijk nog slechter behandeld worden als voor de brand.

