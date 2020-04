Exclusief voor abonnees Antwerpse fotografe op eerste rij bij nakende corona-uitbraak vluchtelingenkamp Lesbos: “Social distancing? Onmogelijk” Sander Bral

07 april 2020

11u03 5 Antwerpen Alsof de humanitaire ramp op het Griekse eiland Lesbos - waar ruim 22.000 vluchtelingen op elkaar geplakt zitten in kamp Moria - nog niet erg genoeg is, staat nu ook de uitbraak van het coronavirus voor de deur. Er zijn momenteel slechts een paar lokale Grieken op het eiland besmet, in het kamp is nog geen enkel bevestigd geval. Vooralsnog, want dokters van over heel Europa schreeuwen om hulp. Antwerps fotograaf Tessa Kraan (28) staat momenteel op de eerste rij in het vluchtelingenkamp. “Hygiëne is er nauwelijks in het kamp. Social distancing? Onmogelijk.”

Met de actie #SOSMoria roepen dokters van over heel het continent hun beleidsmakers op om de meer dan 22.000 vluchtelingen in kamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos, te herlokaliseren op verschillende plekken in Europa. “Want de mensen die er verblijven zijn kansloos bij een uitbraak van de Covid-19-epidemie”, zeggen de Gentse arts Lucie Blondé en de andere initiatiefnemers. “Wij roepen de leiders van de Europese Unie op om de afspraak, die in 2016 al gemaakt is, na te komen en de vluchtelingen op te nemen in hun land om een medische ramp in Europa te voorkomen.”



De Nederlandse fotografe Tessa Kraan (28), die na avonturen in Utrecht en Amsterdam sinds vier jaar haar vaste stek vond in Antwerpen, woont en werkt momenteel in het kleine stadje Mytilini, vlakbij kamp Moria op Lesbos. Ze werkt daar voor de Nederlandse Stichting Bootvluchteling, die al jaren vluchtelingen op de Griekse eilanden medisch en psychologisch ondersteunt. Tessa fotografeert al enkele jaren op Lesbos, net zoals in andere kampen in Griekenland maar ook in Servië en dichter bij huis, Calais. Haar werk werd recent gepubliceerd door de Amerikaanse nieuwszender NBC, de Britse krant The Guardian en de Nederlandse publieke omroep NPO.

Er zijn momenteel zeker acht Grieken besmet met corona op Lesbos. Hoe bereidt een vluchtelingenkamp, waar ruim twintigduizend mensen als sardienen op elkaar zitten, zich voor op een mogelijk uitbraak?

“Door het zo goed als mogelijk af te sluiten”, zegt Tessa. “We zien dat de kampverantwoordelijken de regels de laatste weken systematisch strenger hebben gemaakt. Momenteel mogen er slechts honderd vluchtelingen per uur het kamp uit om bijvoorbeeld boodschappen te doen in het stadje en geldt er een avondklok. Per gezin mag slechts één persoon het kamp verlaten. De meeste hulporganisaties hebben hun werk stil moeten leggen, enkel medisch personeel mag nog binnen en buiten. Nieuwe vluchtelingen komen er momenteel niet meer in. Het kampmanagement probeert corona fysiek tegen te houden maar de dokters hier zijn ervan overtuigd dat dat niet zal lukken.”

Als het effectief niet lukt, wat dan?

“Inderdaad, wat dan? Als je ziet wat er overal ter wereld momenteel gebeurt met corona, moet je je niet afvragen wat voor een humanitair drama zich hier in het kamp zal afspelen. In principe zitten er slechts vijfhonderd van twintigduizend vluchtelingen in de risicofactor, omdat ze kwetsbaar zijn door chronische aandoeningen of ouder zijn dan zestig jaar. Maar ook alle andere mensen hier zijn erg verzwakt door de levensstandaard. Sanitaire voorzieningen schieten ernstig tekort, hygiëne bestaat hier nauwelijks. Per 1.300 mensen is er maar één kraan met koud water beschikbaar. Sociale afstand houden is onmogelijk.

