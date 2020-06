Antwerpse drugscrimineel ‘Dikke Nordin van den Dam’ amper week na arrestatie in Dubai weer op vrije voeten PLA/CVDP

26 juni 2020

13u32 44 Antwerpen De Antwerpse drugscrimineel Nordin E.H. (32) die vorige week werd gearresteerd in Dubai, werd gisterenavond vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was gearresteerd op vraag van het Antwerpse gerecht dat hem vervolgt in verschillende De Antwerpse drugscrimineel Nordin E.H. (32) die vorige week werd gearresteerd in Dubai, werd gisterenavond vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was gearresteerd op vraag van het Antwerpse gerecht dat hem vervolgt in verschillende dossiers van cocaïnesmokkel . Volgens geruchten werd hij vrijgelaten na het betalen van een borgsom, maar dat werd nog niet bevestigd.



“Wij nemen kennis van zijn vrijlating, maar dat verandert niets aan de situatie”, vertelt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “We vragen nog steeds zijn uitlevering. Alle stukken met betrekking tot die uitlevering zijn overgemaakt aan Dubai. We hebben vertrouwen in de goede werking van de rechterlijke macht en de magistraten daar.”

Nordin E. H. zou al maanden vanuit het witwasparadijs in de Verenigde Arabische Emiraten aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu plannen. Verschillende explosies, schietpartijen en auto’s die in vlammen opgingen in en rond het Antwerpse kunnen aan hem gelinkt worden. In opdracht van, maar ook tegen zijn bende. Hij stond al enige tijd internationaal geseind en kon vorige week opgepakt worden in Dubai.

