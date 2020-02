Antwerpse drugsbaron krijgt dubbel zo zware straf van Nederlandse rechter PLA/RRS

14 februari 2020

10u12 1 Antwerpen Antwerpenaar Sadik El Abdellaoui is in Nederland veroordeeld tot 13 jaar cel voor de smokkel van in totaal ruim 5. 200 kilo cocaïne. De drugs waren via Antwerpen ingevoerd en werden in het Nederlandse Geleen in beslag genomen. De rechtbank in Den Bosch gaf de verdachten allemaal ruim twee keer zoveel straf te geven als het Openbaar Ministerie had geëist.

Initiatiefnemer Sadik el Abdellaoui kreeg met dertien jaar de hoogste straf. De voormalige beurshandelaar Florian van L. kreeg tien jaar cel, zijn compagnon Thomas K. 11,5 jaar.

De groep is verantwoordelijk voor twee transporten met samen bijna 4.200 kilo coke in juli 2015. De drugs werden tussen de bananen naar Antwerpen vervoerd en daarna naar Geleen. Ook zit de groep achter een transport van ruim 1.000 kilo coke, dat in december 2015 werd onderschept in een lading ananassap in Raamsdonksveer.

Onbegrijpelijk

K. en Van L. zijn donderdag na het vonnis meteen door de politie meegenomen en gevangengezet. Sadik El Abdellaoui was niet aanwezig op zijn proces en werd dus bij verstek veroordeeld.

De rechtbank noemde de strafeisen van het Openbaar Ministerie “onbegrijpelijk”. Ze oordeelde dat “de strafeisen van zes jaar in geen verhouding staan tot de ernst van de feiten en de rol van de verdachten. Een straf conform de eis zou niet uit te leggen zijn aan de maatschappij”.

Borgerhout

Van L. en zijn partner K. stonden aan het hoofd van de Dutch Global Trading Company (DGTC). Dat bedrijf haalde via verschillende onderaannemers de drugs naar Nederland en België. Dat was in opdracht van onder anderen Sadik el Abdellaoui. De man is afkomstig uit Borgerhout. Zijn familie woont er nog altijd.

Van L. werkte in het verleden voor zakenbank Merrill Lynch en runde daarna zijn eigen advieskantoor Eureffect. Later ging hij in het vastgoed en uiteindelijk in 2015 in het fruit. Hij heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.