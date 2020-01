Antwerpse dokter Luc Colemont schrijft regering Nederland open brief: “Screen op darmkanker vanaf 50 jaar” Jan Aelberts

24 januari 2020

17u31 0 Antwerpen Luc Colemont, de Antwerpse maag -en darmspecialist die al jaren strijd voert tegen darmkanker, richt zijn pijlen nu ook op de Nederlandse regering. In een paginagrote open brief in Nederlands grootste krant, De Telegraaf, roept hij onze noorderburen op zich vroeger te laten screenen.

“We roepen Minister Bruins op om het bevolkingsonderzoek darmkanker te starten bij 50 jaar in plaats van 55 jaar, conform de Europese richtlijnen”, zegt Colemont die met zijn vzw Stop Darmkanker al tien jaar strijd voert tegen de ziekte. “Hierdoor kunnen per jaar 1.000 darmkankers extra worden opgespoord.”

Ondertussen lanceerde hij ook de petitie www.red1000levens.nl om zijn woorden kracht bij te zetten. De petitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel is om minimaal 40.000 handtekeningen te krijgen. Bij dit aantal moet het onderwerp worden behandeld door de Nederlandse regering.

“Darmkanker is een kwaadaardig gezwel waar één mens, man of vrouw, op twintig ooit mee geconfronteerd wordt”, vertelde Colemont eerder in deze krant. “Zo’n gezwel ontstaat uit een klein, goedaardig poliepje. Dat poliepje heeft acht tot tien jaar nodig om zich tot een kwaadaardig gezwel te ontwikkelen. Wie er nu één heeft, ontwikkelt pas kanker als de ring in Antwerpen overkapt is. Ben je er vroeg bij, dan kom je weg met een kleine ingreep. Wie te lang wacht kan enkel nog met chemotherapie en een operatie geholpen worden. De laatste fase van de ziekte overleeft gemiddeld slechts 15 procent van de mensen.”

Meer info op www.stopdarmkanker.be.