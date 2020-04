Antwerpse doet emotionele oproep aan overheid: “Net nu zouden onze musea open moeten zijn om mensen vertroosting te schenken” Philippe Truyts

16 april 2020

18u07 2 Antwerpen De musea zijn sinds de invoering van de coronamaatregelen gesloten. En dat is ongelooflijk zonde, zo vindt Kathleen Weyts. De Antwerpse is directeur van HART, een tijdschrift over kunst. “In onze musea en galeries staan momenteel honderden mooie tentoonstellingen. Net nu zouden ze open moeten gaan, zodat mensen er even vertroosting vinden. Waarom staat dit nergens op de politieke agenda?”

Kathleen Weyts verzorgde vroeger de public relations en de marketing van het M HKA. Het is een van de vele Antwerpse musea waar social distancing met de grote zalen en traphallen geen probleem zou mogen vormen. Net zo goed kun je je dat inbeelden in pakweg het MAS of het Fotomuseum. “Ik denk dat heel wat plaatsen geschikt zijn”, stelt Weyts. “Natuurlijk zou ik het beperken tot de mensen uit de stad. Je kunt perfect met tijdsklokken werken, wat nu ook al ingeburgerd is. Je moet ook durven te rekenen op de burgerzin die museumbezoekers bezitten. Voor het personeel zie ik ook niet zoveel problemen. Momenteel worden die mensen ondanks de sluiting doorbetaald.”

Het is nu het ideale moment om Antwerpenaren op een rustige manier hun musea te laten ontdekken. Het zijn plekken waar je verstrooiing en verwondering vindt

Weyts vraagt de hogere overheid om er ten minste over te nadenken. “Nu is de overheid vooral bezig met de economie. Voor tuincentra maakt men een uitzondering. Het lijkt wel of er voor de cultuursector geen enkel perspectief wordt geboden, terwijl zich daar een bloedbad voltrekt. Ik hoop dat men beseft dat mensen de beperkingen door corona anders beleven op het platteland dan in een stad als Antwerpen. Bovendien is dit nu het ideale moment om Antwerpenaren op een rustige manier hun musea te laten ontdekken. Het zijn plekken waar je verstrooiing, schoonheid en verwondering vindt, gratis of voor weinig geld. Zoveel mensen zitten opgesloten in hun woning. In een galerie of een museum kun je even de waan van de wereld laten voor wat hij is.”

“Puzzel leggen”

Wat denkt de schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) erover? “Als we dit op een veilige manier kunnen organiseren, zouden we uiteraard graag hebben dat men bekijkt of musea opnieuw open kunnen”, zegt woordvoerster Liesbet Brzyk. “Het zou voor de inwoners van de stad een welkome afleiding zijn. Alleen kunnen we dit niet op eigen houtje beslissen. We volgen de Nationale Veiligheidsraad. Wel zijn we al aan het bekijken hoe we de puzzel gaan leggen van de geplande expo’s, wat al dan niet verschuift, als de musea weer open kunnen.”