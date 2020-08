Antwerpse dj’s spelen liveset op Oosterweelwerven: “Moeilijke zomer, maar we maken er het beste van” ADA

03 augustus 2020

13u06 1 Antwerpen Deze zomer vormen de Oosterweelwerven een bijzondere setting voor enkele Antwerpse dj’s. Het online evenement ANTWERP UNDER CONSTRUCTION brengt met vijf live dj-sets verschillende werven van de Oosterweelverbinding onder de aandacht. Bekende Antwerpse zomerfestivals en clubs werken mee aan het event.

Tijdens ANTWERP UNDER CONSTRUCTION kan iedereen op 5 verschillende data genieten van het optreden van 5 verschillende dj’s die telkens op een andere Oosterweelwerf een set draaien. De sets zullen live te volgen zijn via de Facebook (www.facebook.com/oosterweelverbinding) en Youtubekanalen van de Oosterweelverbinding en de betrokken festivals en clubs.

Blik op werken

De werken aan de Oosterweelverbinding die de metamorfose mogelijk maken, zijn al een tijd aan de gang. Om iedereen een blik op die transformatie te gunnen, maar ook om de lokale evenementensector te steunen, springt Lantis op de kar van festivalorganisator Kurious dat het concept ANTWERP UNDER CONSTRUCTION bedacht. Samen met de betrokken aannemers stellen we uitzonderlijk de werven open voor enkele unieke dj-optredens.

“Het is een moeilijke zomer voor Antwerpen, dat is duidelijk, maar maken er toch het beste van. Op antwerpenstraalt.be zie je wat nog wel mogelijk is in ’t stad, en dat is best veel. ANTWERP UNDER CONSTRUCTION is een mooi voorbeeld van A-typisch Antwerps denken. Op deze manier laten we tot ver buiten de stadsgrenzen zien dat Antwerpen alive and kicking is en wat we hier allemaal realiseren, want daar zijn we erg trots op. Uiteraard werken we daarvoor samen met lokaal talent”, zegt schepen Koen Kennis.

5 werven – 5 optredens – 5 livestreams

Op 6, 13, 20, 27 augustus en 3 september kan je vanop een afstand meefeesten op drie Oosterweelwerken op Linkeroever en twee op Rechteroever.