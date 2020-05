Antwerpse dj Mystique maakt feelgoodnummer nadat hij 70 bookings geannuleerd ziet: “In deze barre tijden kan iedereen wel wat ‘magic’ gebruiken” Annelin Marien

03 mei 2020

14u02 0 Antwerpen De evenementensector deelt dezer tijden zwaar in de klappen, en dat is voor Dieter Weyn, alias dj Mystique, niet anders. Door de coronacrisis is hij al meer dan 70 bookings kwijt, maar hij bleef niet bij de pakken zitten: met zijn nieuwe feelgoodnummer ‘Magic’ wil hij de sector een hart onder de riem steken.

Spelen op Tomorrowland, Sfinx, Sunrise Festival,... Het zit er dit jaar niet in voor de Antwerpse dj en producer Dieter Weyn. “Nu alle festivals zijn weggevallen en ik ook niet meer kan draaien in clubs als Roxy, Nox en Red&Blue, ben ik al meer dan 70 bookings kwijt”, aldus Dieter. “Normaal ben ik elke donderdag, vrijdag en zaterdag op de been: ik mis het enorm, het entertainen van mensen.”

Spinning Records

Dat gat probeert Dieter dan ook op te vullen door creatief bezig te zijn. “Ik doe streamings en online dj-sets, maar ik heb ook een nieuw nummer uitgebracht. ‘Magic’ is gebaseerd op een sample van een nummer uit 1975 van de Schotse band Pilot, daar wilde ik al een aantal jaar iets mee doen. Nu ik er de tijd voor heb, heb ik ‘Magic’ uitgewerkt en doorgestuurd naar Spinning Records, een bekend Nederlands dancelabel. Zij vonden het meteen een leuke vibe hebben, en wilden het graag uitbrengen. Het fantastische dj-duo Bingo Players werkten ook mee aan het nummer, en het slaat blijkbaar aan: op anderhalve dag hebben we al meer dan 50.000 views!”

‘Magic’ is een feelgoodnummer, met een zomerse vibe en zelfs een streepje disco. “Het nummer barst van de positieve energie, en het is een meezinger van formaat”, aldus dj Mystique. “In deze barre tijd kan iedereen wat magie gebruiken: als het een smile op de mensen hun gezicht kan brengen, ben ik in mijn opzet geslaagd.”