Antwerpse dj Faisal en vriendin lanceren online shop voor vintagekleding: “Je kan er zeker van zijn dat niemand anders hetzelfde stuk draagt als jij” Annelin Marien

23 maart 2020

"Nog geen week voordat we allemaal 'in ons kot' moesten blijven, lanceerden dj Faisal Chatar en zijn vriendin Emilie Nagels hun eigen online shop op Instagram, 17.vintage. Of het nu aan de coronamaatregelen ligt dat de online shop op een dikke week al meer dan 1.000 volgers heeft en de kledingstukken als zoete broodjes de deur uit vliegen, laten we in het midden, maar de combinatie online en vintage lijkt te werken. "Je kan er zeker van zijn dat élk stuk uniek en 'handpicked' is", aldus het koppel.

17.vintage staat nog maar sinds 12 maart online, vlak voordat alle niet-essentiële winkels verplicht de deuren moesten sluiten. Daarmee hebben Faisal en Emilie misschien wel hét uitgelezen moment gekozen om te starten met hun online shop. “We hebben allebei een voorliefde voor vintage kleding”, aldus Faisal. “Emilie en ik volgen allebei heel wat vintage pagina’s op Instagram, en we dachten: ‘Dat kunnen we toch ook zelf?’ Het idee kwam er maar zo’n drie weken geleden, we hebben op heel korte tijd alles in elkaar gebokst en online gezet.”

Unieke stuks

En 17.vintage lijkt aan te slaan, want op een dikke week zijn er al 1.000 volgers bij en zijn bijna alle stuks verkocht. “In België heb je weinig mogelijkheden om vintage te shoppen: in een grootstad heb je hier en daar weleens een tweedehandswinkel, maar verder is het moeilijk om aan toffe vintage kleding te geraken”, zegt Faisal. “We zijn gestart met kleding uit onze eigen kast te verkopen waar we ons plezier aan hebben gehad, verder zoeken we persoonlijk unieke stukken streetwear en design uit op vintage kilomarkten. Soms zitten we een hele namiddag te duiken in die koffers voor één stuk, maar dat doen we graag en het geeft ook écht een kick als je dan een supertof T-shirt of vest vindt. We staan volledig achter elk stuk, je kan er zeker van zijn dat niemand anders met hetzelfde kledingstuk rondloopt.”

(lees verder onder de foto)

Faisal is dj en werkt voornamelijk in het weekend, Emilie is freelance content creator en doet social media marketing: gemakkelijk te combineren met 17.vintage, dus. “Het voelt ook niet echt aan als een 'job’ voor ons”, zegt Emilie. “Nu we tijdens de coronacrisis ons huis niet uit komen, kunnen we ook wat meer tijd spenderen aan 17.vintage. We kunnen nu natuurlijk niet gaan shoppen om nieuwe stukken te vinden, dat is best lastig. Momenteel vallen we dus terug op stukken uit onze eigen kleerkast, om zeker nog iets te kunnen aanbieden aan de klanten. Bijna alles is binnen het halfuur verkocht, dus vintage blijkt toch een gat in de markt te zijn.”

Momenteel vind je 17.vintage enkel op Instagram, waarop Faisal en Emilie regelmatig nieuwe stuks te koop zetten. Het koppel heeft wel nog verdere plannen richting een webshop, een pop-up, en eventueel een eigen winkel in Antwerpen.

www.instagram.com/17.vintageshop/