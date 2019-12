Antwerpse districten zijn één keer laureaat en ontvangen ook bijen- en bloemensymbolen op de Groene Lente 2019 AMK

20 december 2019

16u28 0 Antwerpen De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Groene Lente 2019. Met de Groene Lente wil VVOG openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. De Antwerpse districten zijn dit jaar één keer laureaat, met het project Hagelkruispark in Ekeren. Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk behaalden ook bijen- en/of bloemensymbolen.

Het district Ekeren werd derde laureaat in de subcategorie ‘Groen bij gebouw’ met de nieuwe entreezone aan het Hagelkruispark. Bovendien ontving het district voor dit project ook het label ‘Zonder is gezonder’ voor pesticidenvrij beheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.

In de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’ beloont VVOG, in samenwerking met het Departement Omgeving, de gemeenten die in 2019 bijenvriendelijke initiatieven hebben opgezet. Wilrijk ontving als enige district een bord met twee bijensymbolen. Het zette de kindvriendelijke en educatieve bijenwandeling ‘Op stap met WiBi’ voort. Daarnaast plaatste Wilrijk ook een nieuw bijenhotel in het midden van het plantsoen op het centrumplein Bist. Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Ekeren, Hoboken en Merksem behaalden één bijensymbool.

Tot slot deelden VVOG en VLAM bloemensymbolen uit voor de meest verdienstelijke bloemenprojecten in 2019. De bloemenprojecten werden beoordeeld op een aantal criteria, zoals creativiteit, duurzaamheid en ecologie. De districten Antwerpen en Berchem behaalden de maximumscore van drie bloemensymbolen. De jury was vooral onder de indruk van de diversiteit aan plantenmengelingen, die vakkundig aangepast zijn aan de omgeving waarin ze aangeplant worden. Borgerhout, Ekeren, Hoboken en Wilrijk behaalden twee bloemensymbolen.