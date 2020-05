Antwerpse diamantsector wil collectief zomerverlof overslaan BJS/BLG

06 mei 2020

14u19 0 Antwerpen Om het verlies door de coronamaatregelen wat te beperken, vragen koepelorganisatie AWDC en de Federatie voor Belgische Diamantbeurzen de sector om dit jaar gewoon door te werken tijdens het traditionele zomerreces in augustus. Er worden ook maatregelen getroffen om de heropening van de diamantzaken veilig te laten verlopen.

De diamantsector, in normale omstandigheden ook al gevoelig voor veranderingen in de wereldeconomie, heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Sinds begin april viel de handel in Antwerpen zelfs terug tot amper 4 procent van dezelfde periode vorig jaar.

Nu de bedrijven en sectoren voorzichtig mogen heropstarten, heeft ook de Antwerpse diamantsector de nodige voorbereidingen getroffen om deze heropstart op een gecontroleerde en veilige manier te laten verlopen. Koepelorganisatie AWDC verspreidde een draaiboek onder de 1.600 diamantbedrijven in Antwerpen.

Mondmaskers en handgel

“Daarin wordt gedetailleerd uitgelegd welke voorzorgsmaatregelen ze moeten implementeren om een veilige heropstart te doen”, zegt AWDC-woordvoerder Margaux Donckier. “Daarnaast worden via AWDC en de Diamantbeurzen mondmaskers verspreid onder de 6.600 leden van de diamantgemeenschap. Op alle drukbezette plaatsen wordt handgel voorzien.”

AWDC en de Federatie voor Belgische Diamantbeurzen roepen de sector daarnaast op om dit jaar gewoon door te werken gedurende het traditionele zomerreces. “Op die manier kan er hopelijk wat van het verlies worden goedgemaakt, dat we de voorbije weken hebben geleden ten gevolge van de maatregelen die het COVID-19 virus moesten afremmen.”